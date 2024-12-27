Лідери Азербайджану та Казахстану обговорили перебіг розслідування авіакатастрофи в Актау

Про це інформує інформаційне видання Казахстану "Власть".

Згідно з повідомленням, лідери країн обмінялися думками про хід розслідування та висловили впевненість у встановленні всіх причин трагедії. Вони також висловили співчуття родинам загиблих і побажали швидкого одужання постраждалим.

Алієв подякував Казахстану за швидку організацію рятувальної операції і високо оцінив зусилля казахстанських рятувальників, які активно працювали над порятунком пасажирів.

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Президент Азербайджану також відзначив професійність медичного персоналу, завдяки якому більшість постраждалих вже повернулися на батьківщину.

Своєю чергою, Токаєв повідомив, що за його указом була створена спеціальна комісія для розслідування інциденту, а представники компанії Embraer вже прибули до Казахстану для участі у розслідуванні.