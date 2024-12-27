Лідери Азербайджану та Казахстану обговорили перебіг розслідування авіакатастрофи в Актау
У п'ятницю, 27 грудня, президент Азербайджану Ільхам Алієв провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, у ході якої лідери обговорили перебіг розслідування катастрофи літака Azerbaijani Airlines під Актау
Про це інформує інформаційне видання Казахстану "Власть".
Згідно з повідомленням, лідери країн обмінялися думками про хід розслідування та висловили впевненість у встановленні всіх причин трагедії. Вони також висловили співчуття родинам загиблих і побажали швидкого одужання постраждалим.
Алієв подякував Казахстану за швидку організацію рятувальної операції і високо оцінив зусилля казахстанських рятувальників, які активно працювали над порятунком пасажирів.
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Президент Азербайджану також відзначив професійність медичного персоналу, завдяки якому більшість постраждалих вже повернулися на батьківщину.
Своєю чергою, Токаєв повідомив, що за його указом була створена спеціальна комісія для розслідування інциденту, а представники компанії Embraer вже прибули до Казахстану для участі у розслідуванні.
- Уранці 25 грудня у казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК.
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