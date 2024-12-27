Катастрофа літака в Казахстані може різко змінити відносини між Баку й Москвою, - колишній головний військовий прокурор Чумак

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Світ має різко відреагувати на падіння літака Азербайджану в Казахстані. Іншої реакції не може бути. Кволо реагувати й закривати на це очі вже не вийде. Щонайменше інші країни повинні зупинити авіарейси до Росії", - пояснив Чумак.

За словами Віктора Чумака, Азербайджан може дуже різко відреагувати на падіння літака. Зокрема, скоротити авіасполучення та політичні контакти з Росією.

"Найголовнішою має бути реакція Азербайджану. Вона має бути достатньо активною і навіть не в публічній площині. Зокрема, все більше орієнтація Азербайджану в бік Туреччини. Навіть той факт, що президент Алієв розвернув свій літак, наближаючись до Москви й повернувся назад після цього інциденту, вказує на те, що його це дуже зачепило. І не тільки його, а всю азербайджанську владу. Головне те, що літаку не дали приземлитись на території РФ і йому довелось летіти через Каспійське море до Казахстану. Тому, очікую, що реакція Азербайджану буде дуже різкою. Різкою саме у зміні орієнтації у бік Туреччини, скорочення авіасполучення та політичних контактів з Росією", - додав він.

Буданов: літак збив російський ЗРК "Панцир С1"

У коментарі The War Zone очільник ГУР МО Кирило Буданов, посилаючись на чотири джерела близькі до розслідування, сказав: "Наскільки нам відомо, літак був збитий російським ЗРК "Панцир С1" на території Росії".

В Азербайджані вимагають вибачень від РФ

Член комітету з міжнародних відносин Меджлісу Азербайджану Расім Мусабеков в інтерв'ю агентству Turan заявив, що пасажирський літак Embraer E190AR "Азербайджанських авіаліній" був збитий у небі над Грозним.

За його словами, у РФ намагаються замести сліди авіакатастрофи. Однак Мусабеков зазначив натомість, що російська сторона має попросити вибачення.

"Літак був збитий на території Росії, в небі Грозного. Заперечувати це неможливо. Ті, хто це зробив, мають понести кримінальну відповідальність, і має бути виплачена компенсація. Якщо цього не станеться, то, звичайно, відносини перейдуть на інший рівень", – додав Мусабеков.

Реакція Кремля

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі бачили заяву Расіма Мусабекова про те, що літак, який розбився в Актау, був збитий російською ППО, передає Медуза. Водночас Пєсков наголосив, що йому "нічого додати до того, що він вже сказав".

"Триває розслідування цього авіаційного інциденту, і до висновків, які будуть зроблені за результатами розслідування, ми не вважаємо, що маємо право давати якісь оцінки, і не будемо цього робити. У нас є наша авіаційна влада, яка може це робити, і ця інформація може бути тільки від них", – додав прессекретар Путіна.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив співчуття Азербайджану у зв'язку з авіакатастрофою.

"Прикметно, що російські ЗМІ збрехали про причину катастрофи, а також про те, що Росія змусила пошкоджений літак перетнути море, швидше за все, намагаючись приховати докази свого злочину", – написав Сибіга.

Він додав, що фото та відео з кабіни літака та після катастрофи є неспростовним доказом застосування російської зенітної установки.

"Ми закликаємо до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Ми не повинні дозволити Росії брехати, уникати відповідальності або перекладати провину", – наголосив очільник МЗС.