На Сумщині з-під завалів дістали тіло чоловіка, який загинув через ворожий удар
На Сумщині рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка, який загинув внаслідок російського удару
Про це повідомили в ДСНС України.
Зазначається, що тіло загиблого знайшли фахівці ДСНС під завалами зруйнованого будинку в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району.
Фото: ДСНС України
- Російська окупаційна армія у четвер, 26 грудня, здійснила масований обстріл прикордоння Сумщини, внаслідок чого загинув 59-річний мирний мешканець.
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