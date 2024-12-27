Наступного року НБУ проведе стрес-тестування 21 банку

Про це повідомляє НБУ.

У межах технічного завдання оцінка здійснюватиметься в три етапи та включатиме: оцінку якості активів незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для банків.

Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. У НБУ зазначили, що банки відібрали за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів.

У перелік увійшли такі банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк, Прокредит Банк, Кредобанк, Правекс Банк, ПУМБ, Акціонерний банк "Південний", Таскомбанк, Універсал Банк, Банк Кредит Дніпро, Банк Восток, А-Банк, МТБ Банк та АКБ "Львів".

"Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року", – додали в НБУ.