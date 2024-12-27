Росавіація визнала, що в аеропорту Грозного вводили план "Ковёр" під час авіакатастрофи літака в Казахстані

Про це він сказав у заяві щодо авіакатастрофи, передає пропагандистська держагенція РФ ТАРС.

"Обстановка в цей день і в цей час в районі аеропорту Грозного була складною. Українські бойові безпілотники здійснювали терористичні атаки на цивільну інфраструктуру у містах Грозний та Владикавказ. У зв'язку з цим в аеропорту "Грозний" вводився режим "Килим", який передбачає негайний відхід усіх повітряних суден із зазначеного простору", - заявив Ядров.

За його словами, в Грозному літак опускався до 500 метрів і на цій висоті нібито в умовах щільного туману робив дві спроби здійснити посадку, які виявилися безуспішними.

У Росавіації стверджують, що це нібито командир судна прийняв рішення вести літак до Актау, хоча йому "пропонували інші аеропорти".