Росавіація визнала, що в аеропорту Грозного вводили план "Ковёр" під час авіакатастрофи літака в Казахстані
Голова Росавіації Дмитро Ядров визнав, що в день авіатрощі літака в Казахстані, який прямував рейсом Баку-Грозний, в аеропорту Грозного вводили план "Килим". Він каже, начебто причиною були атаки БПЛА на цивільну інфраструктуру
Про це він сказав у заяві щодо авіакатастрофи, передає пропагандистська держагенція РФ ТАРС.
"Обстановка в цей день і в цей час в районі аеропорту Грозного була складною. Українські бойові безпілотники здійснювали терористичні атаки на цивільну інфраструктуру у містах Грозний та Владикавказ. У зв'язку з цим в аеропорту "Грозний" вводився режим "Килим", який передбачає негайний відхід усіх повітряних суден із зазначеного простору", - заявив Ядров.
За його словами, в Грозному літак опускався до 500 метрів і на цій висоті нібито в умовах щільного туману робив дві спроби здійснити посадку, які виявилися безуспішними.
У Росавіації стверджують, що це нібито командир судна прийняв рішення вести літак до Актау, хоча йому "пропонували інші аеропорти".
- Уранці 25 грудня у казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК.
- Згодом джерела в азербайджанському уряді повідомили, що дані попереднього розслідування показали: причиною катастрофи пасажирського літака є російська ракета класу "земля-повітря", а пілотам не дозволили приземлитися у РФ.
- Водночас міністр транспорту Казахстану Марат Карабаєв заявив, що на борту літака "Азербайджанських авіаліній" вибухнув кисневий балон.
- "Азербайджанські авіалінії" призупинили рейси з Баку в 7 російських міст після катастрофи свого літака у Казахстані. Авіакомпанія Qazaq Air також скасувала рейси за маршрутом Астана - Єкатеринбург, а найбільший авіаперевізник Ізраїлю El Al вирішив скасувати всі рейси до Росії.
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