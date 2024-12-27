НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів
Північноатлантичний альянс посилить свою присутність у Балтійському морі після інцидентів із пошкодженням підводних кабелів
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у соцмережі X.
Він зазначив, що обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом розслідування країни щодо можливої диверсії в контексті інцидентів з підводними кабелями.
"Висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", - зазначив Рютте.
Нагадаємо, 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
Згодом фінська поліція розпочала розслідування щодо зʼясування причетності іноземного судна до пошкодження підводного електрокабеля Estlink 2, а президент Александр Стубб після цього закликав протидіяти тіньовому російському флоту.
Пізніше повідомлялося, що Фінляндія затримала підозрюваний у пошкодженні комунікаційного кабелю танкер Eagle S, імовірно, з тіньового флоту РФ.
- Після пошкодження електричних та інформаційних кабелів у Балтійському морі Євросоюз запропонує санкції, спрямовані проти тіньового флоту Росії.
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