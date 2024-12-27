На утримання російських військовополонених від початку великої війни витратили 294,2 млн грн
На утримання російських військовополонених, які перебувають у чотирьох таборах, Україна спрямувала 294,2 млн грн
Про це поінформувала Рахункова палата.
"З березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив 4 табори для тримання військовополонених і додатково організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань. На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн грн", - ідеться у повідомленні.
Водночас у пресслужбі зазначили, що значну підтримку для забезпечення належних умов утримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста.
У Рахунковій палаті зауважили, що спеціальної інфраструктури для утримання полонених, кількість яких невпинно зростає, на початку великої війни не було, тому уряд в умовах обмежених часових і фінансових ресурсів організував систему утримання військовополонених під управлінням Міністерства юстиції.
Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підкреслили у пресслужбі органу.
- Весною минулого року у Мін'юсті повідомляли, що на утримання одного російського військового, який потрапив в український полон, витрачається близько 10 тис. гривень щомісяця.
- У січні 2024 року уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених.
- 26 грудня Координаційний штаб повідомив, що представники Червоного Хреста регулярно відвідують російських військовополонених в Україні.
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