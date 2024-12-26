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Головна Погляд Чому Ільхам Алієв розвернув літак майже над Москвою?
OPINION

Чому Ільхам Алієв розвернув літак майже над Москвою?

Олександр Крамаренко
26 грудня, 2024 четвер
10:04
Погляд блог Олександр Крамаренко

Це сигнал і цей сигнал неймовірно красномовний. І ось чому

Зміст

Мені пригадується лише один такий гучний розворот літака і відмова від візиту, що вже був запланований. Цей кейс вже увійшов в історію як "розворот Примакова над Атлантикою", який стався більш ніж 25 років тому. 

Тоді незадовго до добровільної відставки Бориса Єльцина  прем'єр-міністр Євген Примаков на чолі чималої делегації вилетів до США. Це відбувалось 24 березня 1999 року. Найголовнішою частиною  мали відбутися переговори про реструктуризацію боргів Росії перед так званим Паризьким клубом, який є зібранням двох десятків країн-кредиторів, переважно, членів ОЕСР. Мова йшла про колосальну на той момент для РФ суму – десь 10-15 млрд доларів із тих майже 40 млрд, що Росія була винна своїм кредиторам загалом. 

Тут варто нагадати, що наприкінці 90-х РФ тільки починала економічне відновлення після багатьох років низьких нафтових цін. Скажімо, у 1998 році відбувся мінімум десь близько 20 доларів за барель, а у березні ціна складала лише 32 долари за барель нафти Брент. А відома промова Путіна у Мюнхені сталась у 2007 році на тлі приблизно 100 доларів за барель. Було від чого сечі стукнути в голову колишнього середнього офіцера КДБ.

Тож саме контекст був такий, що бикувати Примакову було не варто. 

Проте, коли літак з делегацією перетнув Атлантику, перебував над Ньюфаундлендом, до Примакова зателефонував віцепрезидент Альберт Гор, щоб повідомити про те, що НАТО розпочало бомбардування Сербії у відповідь на її агресивні дії проти сусідів по колишній Югославії. 

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Взагалі на той момент РФ ще не надто грала м’язами, хоча через кілька місяців після примаковського демаршу російські війська відверто стали на захист режиму Мілошевіча. Достатньо згадати інцидент на аеродромі у Приштині влітку 1999 року.

Євгеній Примаков взагалі користувався не надто заслуженою повагою з боку Вашингтону і не тільки. Саме він був представником вищої ліги радянської політики. Колишній чи, скоріше, "колишній" розвідник Примаков був одним з небагатьох "дорослих" в уряді за часи Єльцина. Він мав дуже сильні позиції на Близькому Сході – оскільки мав дотичність до ще радянських гібридних операцій в регіоні. 

Тому Гор і зателефонував. Без консультацій з вже дуже слабким Єльциним Примаков розлютився і літак свій розвернув. Це була така форма протесту. Тоді Москва теж відкликала посла у Вашингтоні для консультацій, але лише на п'ять днів. Дипломатичною мовою — це тимчасове пониження рівня стосунків і різкий негативний сигнал.

А далі була відставка Єльцина в грудні того ж року, просування Путіна на посаду "пріємніка", його мюнхенська промова 2007 року, агресія проти Грузії у 2008 році, агресія проти України у 2014 та у 2022 роках.

Історія вчить цікавого.

Розворот Баку ще більше в бік Анкари – цілком ймовірний, оскільки до домінування Анкари над Москвою у Близькому Сході додається ще й такий прикрий та трагічний інцидент.

А ще цей випадок свідчить, що мати справу з Росією – погана ідея. У будь-яких формах. Бо Росія є джерелом небезпеки.

Джерело

Про автора. Олександр Крамаренко, український журналіст та редактор

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Росія
політика
Туреччина
Азербайджан
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авіакатастрофа
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