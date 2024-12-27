Українські підприємці з 1 січня знову матимуть обов'язок сплачувати ЄСВ

Про це повідомляє NV.

У виданні пояснили, що відтепер сплата ЄСВ знову стає обов'язковою.

Для підприємців, які вже сплачували внески, ставка ЄСВ залишиться на рівні 22% від мінімальної зарплати для звичайних працівників і 8,41% — для працівників з інвалідністю. Окрім того, самозайняті особи та фізичні особи-підприємці (ФОПи) на спрощеній та загальній системі оподаткування також зобов’язані будуть сплачувати ЄСВ.

Мінімальний щомісячний платіж складе 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати), а максимальний — 35 200 грн. Таке скасування воєнної пільги відновлює обов’язковість сплати внесків, незалежно від рівня доходу чи фактичної діяльності платників.

Про підвищення податків

Верховна Рада України 10 жовтня остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 листопада сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде. Уже 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Документ набув чинності з 1 грудня.

Згодом, 4 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня, а не з 1 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 грудня, підписав закон №9319, який серед іншого передбачає підвищені податки для ФОП з 1 січня.