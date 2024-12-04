Рада підтримала законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня

Про це повідомили народні депутати Данило Гетманцев та Ярослав Железняк.

Зазначається, що за відповідний законопроєкт № 9319 проголосували 268 народних депутатів.

"Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроєкт № 11416д і "заднє число", де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів", - написав Железняк.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Загалом цей документ розроблений для вдосконалення оподаткування резидентів "Дія Сіті". Зокрема, він передбачає:

для резидентів "Дія Сіті" зі статусом стартапів - скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія Сіті", якщо кількість таких осіб у резидента "Дія Сіті" становить менш як 9 осіб;

передбачається запобіжник проти зловживань - якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента "Дія Сіті", то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;

звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами "Дія Сіті" на користь ЗСУ;

скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;

посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія Сіті" на період дії воєнного стану та післявоєнний період.

Що відомо про підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій.

Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

10 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

27 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде.

Уже 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Документ набув чинності з 1 грудня.

