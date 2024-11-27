Підвищення податків "заднім числом" не буде, закон набуде чинності не раніше 1 грудня, – Шмигаль

Про це в ефірі телемарафону сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд уже звернувся до президента щодо якнайшвидшого підписання цих законів, адже вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Окрім того, документи важливі для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного.

Після підписання цих законів Україна отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також на зарплати військовим.

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При цьому Шмигаль підкреслив, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності не раніше 1 грудня.

"Це дуже важливий момент, який ми обговорили й з парламентарями, і з президентом. Тобто ніяких "вступів у силу заднім числом" не буде. Після підписання закону парламент прийме правку, якою всі положення цього закону набудуть чинності не раніше 1 грудня 2024 року", - сказав прем'єр.

Що відомо про законопроєкт про підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

10 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.