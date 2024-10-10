"Зарплата кожного українця знизиться на 3,5%": нардеп Гончаренко про збільшення військового збору

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Хочу підкреслити, це – не з корпорацій, це – не з найбагатших. Це – з усіх українців. Піднятий військовий збір з 1,5% до 5%. Це платить кожен працюючий українець – лікар, вчитель, журналіст, енергетик. Всі", - зазначив Гончаренко.

Також він акцентував на тому, що законопроєкт було ухвалено "заднім числом".

"Вони ще це зробили заднім числом – з 1 жовтня, що взагалі є абсурдом. Закон ще навіть не підписаний президентом, а вони хочуть робити це з 1 жовтня. Таким чином зарплата кожного українця зменшиться на оцю різницю – був військовий збір 1,5%, стає 5%, - мінус 3,5%", - зазначив нардеп.

Позитивним у цьому голосуванні Гончаренко назвав відхилення правки про підвищення військового збору для військовослужбовців.

"Ми поставили питання і вимагали, щоб хоча б вони не зробили це для військових. Бо вони хотіли навіть військовим підвищити військовий збір. Тобто, прикриваючись армією, грабувати саму армію. Повний абсурд. Оце вдалося зупинити. Це, в принципі, єдиний позитив, який є", - резюмував нардеп.