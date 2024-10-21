Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Підвищення податків в Україні: хто і скільки платитиме, якщо закон набуде чинності
Огляд

Підвищення податків в Україні: хто і скільки платитиме, якщо закон набуде чинності

Зіновія Воронович
21 жовтня, 2024 понедiлок
09:10
Економіка податки

На скільки зменшаться заробітки українців, якщо закон про підвищення податків набуде чинності, чому через це в Україні може стати менше дешевих АЗС та чому документ вважають антиконстиційним

Зміст

Президент Володимир Зеленський з дня на день може підписати так званий закон про підвищення податків. Верхова Рада розблокувала законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" і 15 жовтня він очікує на підпис президента. Якщо  президент Зеленський таки підпише документ, який критикують з усіх боків, то він набуде чинності з наступного дня після його опублікування, а частину нововведень почнуть застосовувати з 1 жовтня, тобто заднім числом.  

Середньостатистичний українець платитиме 1048,2 грн військового збору на місяць


Основне нововведення законопроєкту – збільшення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5%. Цю норму почнуть застосовувати з 1 січня 2025 року.


За даними Держстату, середня заробітна плата за підсумками другого кварталу цього року становила 20 964 грн. Тобто кожен працівник платив в середньому  3 7773,52 грн ПДФО (18%)  та 314,46 військового збору (1,5). За новою ставкою при тій самій зарплаті військовий збір зросте до 1048,2 грн.  При цьому військовий збір не збільшать для грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардії та інших силових структур. Військовослужбовці, які перебувають у зоні бойових дій, взагалі сплачувати військовий збір не повинні.

 

"Будь-яке підвищення податкового навантаження на фонд заробітної плати матиме негативні наслідки для нашої економіки буде мати негативні наслідки", – каже у коментарі "Еспресо" народна депутатка Ніна Южаніна. – До того ж маємо яскраву несправедливість, коли і з мінімальної, і з величезної зарплати  вираховується один і той же відсоток. Тому вплив підвищення ставки військового збору податків для людини з і зарплатою 12 тисяч гривень і зарплатою 100 тисяч  гривень буде різний. Для того, хто рахує кожну копійку, це буде відчутне скорочення доходів". 

 

У Європейській Бізнес Асоціації переконані – збільшення податкового навантаження, зокрема військового збору, зачепить усі бізнеси, які платять офіційні зарплати.


 "Особливо це відчують сфери, в яких витрати на оплату праці складають більшу частину собівартості, наприклад IT, креативні індустрії, консалтинг, сфера послуг тощо. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, 55% компаній не зможуть компенсувати співробітникам підвищення військового збору, тож це призведе до зниження реальних доходів людей, – каже менеджерка податкового комітету ЄБА Наталія Артемчук. – Водночас через зростання податкового навантаження (ЄСВ, військовий збір) 11% компаній муситимуть частково скорочувати бізнес чи виробництво через підвищення податків, а 56% - скорочувати інші важливі витрати.

ФОПи також стануть платниками військового збору


Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, також стануть платниками військового збору, хоча досі платили його лише з зарплат найманих працівників. Для них норма набуде чинності з 1 жовтня.

 

Підприємців І,ІІ та ІV груп спрощеної системи оподаткування платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Тобто 710 грн на місяць. Це означає, що підприємець платитиме військовий збір з зарплати кожного працівника і додатково – 710 грн за себе.


Для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб ІІІ групи, ставка військово збору становитиме 1% від доходу. Тобто якщо раніше до них застосовували ставку єдиного податку 5% від доходу, то тепер це буде 6%. 
 

"Для тих підприємців, які й так намагаються вижити в умовах військових дій, це додатковий фінансовий тиск, що може призвести до закриття бізнесів. Це, своєю чергою, зменшить кількість робочих місць, скоротить надходження до бюджету в довгостроковій перспективі і призведе до зростання рівня безробіття, – вважає голова Національної асоціації підприємців Ростислав Пшемінський. – У зв'язку з цим, велика частина бізнесу, який і без того працює в складних умовах, може або піти "в тінь", або взагалі припинити свою діяльність. Тобто це лише посилить тінізацію економіки та створить серйозну загрозу для стійкості державних фінансів".


При цьому Ростислав Пшемінський, який віднедавна також є військовослужбовцем вважає, що навряд чи збільшення військового збору суттєво поліпшить забезпечення військових, натомість може позначитись на волонтерських зборах.


 "Збільшення податків власне загальмує діяльність волонтерів, які закривають значну частину потреб військових", – каже Ростислав Пшемінський.

Чим небезпечна норма про податковий аванс для АЗС


 Відповідно до законопроєкту, за кожну АЗС доведеться платити податок на прибуток авансом:   

- 30  тис. грн на місяць з кожної заправки, де продають лише скраплений газ;  

- 45 тис. грн у разі реалізації кількох видів пального, але якщо на продаж скрапленого газу припадає не менше 50%;                

- у розмірі 60 тис. грн в усіх інших випадках.         

"Проблема авансового платежу у тому,  що є фіксована сума податку, незалежно від об'єму продажу на конкретній АЗС. Хоча прибуток напряму залежить від кількості проданого товару. Виходить, що АЗС на якомусь жвавому перехресті, чи заправка десь між селами, мають сплачувати однакову суму – 60 тис. грн авансу. Найцікавіше, що переплачена сума податку не повертається платнику і не йде в рахунок майбутніх платежів", – каже експерт паливного ринку Леонід Косянчук.

На його думку, АЗС, які б відповідали критеріям для сплати 30 чи 45 тис. грн податку на прибуток в Україні практично немає. Тобто усі платитимуть 60 тис. грн на місяць. Або 80 тис., якщо на АЗС торгують також алкоголем та тютюном. 

"Переконаний, цю норму пан Гетманцев просунув з подачі мейджорів –преміальних мереж, які мають в Україні понад 300 і більше АЗС. От вони порахували, скільки в середньому платять податку на прибуток з кожної заправки і пролобіювали саме ці суми, – каже експерт. –  Як правило, у мейджорів ціни на 6-8 грн вищі, ніж в інших мережах. І от тепер нарешті хлопці зможуть втілити давню мрію – руками держави знищити собі конкуренцію. Що відбувається нині?  Більша частина АЗС з числа дискаунтерів, які торгують за помірними цінами, уже з 1 жовтня (а якщо президент підпише, то закон буде діяти заднім числом – з 1 жовтня) працюватимуть в мінус. Уже  сьогодні велика кількість АЗС збираються повернути ліцензії державі, замотати шланги і не торгувати, бо так вигідніше". 

На думку експерта, це призведе до того, що крупні гравці за копійки скуповуватимуть нерентабельні АЗС і далі торгуватимуть там уже під своїм брендом.  А невеликі заправки, які не зацікавлять ці мережі, можуть просто закритись, тож може виникнути ситуація, що далеко від міст може у радіусі сотні кілометрів може не залишитись жодної заправки.

Рекордні податки для банків, але не для казино

Законопроєкт встановлює рекордні ставки податку на прибуток для банків –  у розмірі 50% за 2024 рік. Для небанківських фінансових установ (ломбарди, кредитні спілки, інвестфонди) ставка податку становитиме  25% з 2025 року.

Очевидно таку рекордну ставку податку на прибуток банків встановили з огляду на інформацію НБУ про рекордні прибутки українських банків під час війни. За підсумками січня-травня цього року,  чистий прибуток після утримання податків з платоспроможних українських банків склав 67,968 млрд гривень, що на 26,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. І це при тому, що і за 2023 рік банки отримали рекордно високі прибутки.

При цьому на заході Європейської бізнес асоціації "Глобальний прогноз. Зміцнення єдності" голова НБУ Андрій Пишний розкритикував пункт про підняття податку для банків до 50%. "Ризики від такого кроку (підвищення податку на прибуток до 50% - ІФ-У) для розв'язання завдання фінансування дефіциту та стабільного зростання кредитування будуть більшими, ніж користь... Баланс досить крихкий і його треба підтримати", – цитує голову НБУ "Interfax-Україна".   

До слова, для банків від початку цього року діє підвищена ставка податку на прибуток на рівні 25%. Однак є ще одна надприбуткова сфера, податки для якої підняти не ризикнули. 

"Наповнювати бюджет можна, якщо не займатися лобізмом певних секторів економіки, які навіть важко назвати господарським видом діяльності. Маю на увазі гральний бізнес, – каже Ніна Южаніна. – Можна ж було використати європейські підходи до оподаткування цієї галузі, натомість у нас гральний бізнес оподатковується на рівні звичайної пекарні. В усіх країнах вони сплачують 50% податку на прибуток. Наші ж не спромоглися навіть до 25% підняти, що дало б такий же ресурс для бюджету, як підняття військового збору для людей". 

400-500 млрд гривень на оборону ховаються у тіні

Чи не основний момент, за який критикують це законопроєкт – відсутність інструментів для боротьби з тіньовим бізнесом, на який очікували ті, хто працює легально і сплачує податки. 

"Бізнес розуміє необхідність залучення додаткового фінансування для сил оборони, тому продовжить вкладатися в оборону держави податками. Заразом бізнес-спільнота наполягатиме, що одночасно з будь-яким підвищенням податків для сумлінного бізнесу мають бути продемонстровані результати боротьби з тіньовим сектором економіки, контрабандою, сірими ринками, зарплатами "в конвертах"  тощо, – каже Наталія Артемчук. – Додатковий тягар знову лягає на плечі тих, хто і так сумлінно сплачує податки."

"В тіні, за різними оцінками, наразі якраз і ховаються ті 400-500 млрд гривень, які шукає уряд на фінансування оборонних потреб", – каже Наталія Артемчук.

Ростислав Пшемінський переконаний, що збільшення податкового навантаження на "білий" бізнес у той момент, коли є велика частка тіньової економіки, замість зростання надходжень до бюджету, може призвести до їх зменшення.

"Законопроєкт №11416-д може призвести до протилежних результатів від тих, на які сподівається уряд. Замість збільшення надходжень, ми можемо зіткнутися з новою хвилею банкрутств, закриття бізнесів та зростання тіньової економіки. Це вдарить по громадянах, підприємцям та державі, – каже він. – Ми повинні бути обережними і уважно стежити за тим, як приймаються такі рішення, аби вони не перетворилися на інструмент, який зіграє на руку ворогу, послабивши економіку та дестабілізувавши країну зсередини".

Закон порушує Конституцію та податковий кодекс

Шкідливим цей закон вважає і Ніна Южаніна.

"Вперше в історії України, коли від найменших асоціацій і звичайних людей до великих роботодавців, які дають найбільше робочих місць, всі висловлюють негативне ставлення до проєкту, про несприйняття таких дій влади і про недовіру інвестора до країни, – каже депутатка. – Крім того, документ порушує норми Конституції та Податкового кодексу. Але усі прикриваються "специфічним періодом в житті країни, тому, типу, нічого говорити про законність".

Основне зауваження до документа – те, що його норми планують застосовувати заднім числом. У Податковому кодексі чітко передбачено "зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року (п.  4.1.9 ст. 4 Податкового кодексу). Тобто якщо зміни до оподаткування, прийняті після 1 липня цього року, то їх уже мали б застосовувати навіть не з 1 січня 2025 року, а з 2026 року.

Те, що окремі положення не відповідають Конституції, не узгоджуються із законами України та не враховують правову позицію Конституційного Суду України, зауважили також в головному юридичному управлінні Верховної Ради. Зокрема, документ порушує 58 ст. КУ, згідно з якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

За оцінкою юристів ВРУ, суперечить нормам і КУ, і ПК про норма про те, що переплачені авансові платежі податку на прибуток не повертають платникам і не можуть бути зараховані у рахунок інших податків та зборів. Це не відповідає принципу рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, який полягає у забезпеченні однакового підходу до всіх платників податків.

Те, що закон не зовсів відповідає нормам, не приховує і його автор автор - голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. 

"Я б не хотів тут юридичних дискусій, бо вони мене дискредитують. Чому? Бо я все ж доктор юридичних наук і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба",  - заявив  він в інтерв'ю "Українській правді". При цьому додав, що рішення підняти податки все ж правильне і він не очікує, що будуть спроби скасувати його у Конституційному Суді.

"Дійсно, закон треба було подати до Верховної Ради раніше. Якби я був на місці Кабінету міністрів, то це питання було б розв'язане ще у 2023 році, коли ухвалювався бюджет-2024. Це було б правильно і чесно, - каже він. - Але за своєю суттю це рішення правильне. Якщо немає грошей на армію, то де їх брати? Їх необхідно брати в людей, розкладаючи цей податок порівну на всіх. Мені здається, що будь-які дискусії на цю тему, які ми чули в залі парламенту, у соцмережах чи від псевдоекспертів про те, що не потрібно піднімати податки, дискредитують нас як країну".

Теги:
Статті
Новини
Верховна Рада
податки
бізнес
Конституція України
Пояснюємо
Читайте також:
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Автор Катерина Ганжа
20 жовтня, 2024 неділя
Президент Бразилії скасував поїздку на саміт БРІКС у Казані
Сі Цзіньпін
Автор Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
Сі Цзіньпін заявив Кім Чен Ину про готовність Китаю спільно з КНДР "захищати мир в регіоні та світі"
Генрі Марш
Автор Антін Борковський
20 жовтня, 2024 неділя
Я був би вкрай здивований, якби ЄС та Велика Британія змогли ефективно відповісти Путіну, - Генрі Марш
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.65
    Продаж 45.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
21 жовтня
12:40
На фото: Женя Галич з O.TORVALD
Женя Галич зізнався, що йому не подобається в українських артистах
12:39
Південна Корея
Південна Корея викликала російського посла через залучення військових з КНДР у війну проти України
12:36
Іран
Іран поскаржився в ООН, що Ізраїль хоче атакувати його ядерні об'єкти
12:27
Огляд
Френсіс Нганну та Ренан Феррейра (праворуч)
Нганну з нокаутом повернувся в MMA, Роналду розбагатів на $285 млн, а у Формулі-1 відродилася інтрига. Головні новини світового спорту за тиждень
12:14
Прем’єр Нідерландів Дік Схооф
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пробіг півмарафон під псевдонімом
12:09
Багі "Варан"
Україна допустила до використання в ЗСУ багі "Варан"
12:00
OPINION
Ідея уряду національної єдності Зеленському "не заходить"
11:52
"Дедпул і Росомаха"
Побив рекорд "Барбі": "Дедпул і Росомаха" зібрав $636,3 млн у прокаті США
11:47
Ексклюзив
Іран
Це серйозна заява: журналістка Глаз про погрози Ірану пошкодити ядерний реактор в Ізраїлі
11:38
Оновлено
Андрій Сибіга з Хаканом Фіданом
"План перемоги і розширення співпраці": очільник МЗС Сибіга прибув із візитом до Туреччини
11:27
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Армія РФ вранці вдарила по дитсадку в Запоріжжі: 7 постраждалих
11:24
Оновлено
У Солом'янському районі Києва "газель" вʼїхала в маршрутку: 9 постраждалих
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Війська КНДР у війні в Україні стануть великим ризиком ескалації, а до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
11:19
Вибух
РФ завдала масованого удару по житловій та критичній інфраструктурі Сум
11:08
Зібрані на GOGOLFEST гроші передадуть на підтримку військових на Запорізькому напрямку
10:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:53
Ексклюзив
Молдова ЕС
Сайт виборчої комісії заблокований, але вже відомі дані референдуму щодо вступу Молдови до ЄС, - ексміністр оборони Шалару
10:42
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
РФ може відправити на штурми військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, - ГУР
10:41
Володар перснів
Творці "Володаря перснів" анонсували ще один фільм франшизи
10:33
На фото: Юлія Навальна на обкладинці TIME
Коли ера Путіна закінчиться: Юлія Навальна оголосила про намір балотуватись в президенти Росії
10:22
Допомагав РФ завдавати ударів по позиціях і складах ЗСУ: жителю Кропивницького загрожує довічне ув'язнення
10:06
ППО
РФ вночі запустила по Україні 119 повітряних цілей: сили ППО знищили 59 БПЛА, ще 45 - локаційно втрачено
10:02
OPINION
блог Євген Магда
Що слід зробити Україні після виборів у Молдові
09:56
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кількість використання таких ракето-бомб обмежена: Згурець про ракету "Гром-Е1", якою ворог завдає ударів по Харкову
09:45
Олег Гуляк
Гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка
09:33
Команда танцювальної вистави "Косачка" влаштує благодійну реабілітаційну резиденцію для жінок-військових
09:33
повінь
Пошкоджені будинки, відключення електроенергії та евакуація: Італія та Франція постраждали від сильної повені
09:14
Оновлено
Нічна атака РФ: у Харкові 13 постраждалих, у Кривому Розі - чотири
09:10
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Передчасно говорити про форсування ворогом річки Оскіл на Харківщині, - комбат 92-ї ОШБр Федоренко
09:06
Оновлено
Ллойд Остін у Києві
До Києва прибув глава Пентагону Остін
08:55
У Росії вбили начальника штабу авіаційної ескадрильї Голєнкова, який причетний до низки ударів по Україні, - ГУР
08:39
Ліван
Ізраїль надіслав США документ зі своїми умовами дипломатичного урегулювання конфлікту з "Хезболлою", - ЗМІ
08:19
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося майже 200 боєзіткнень: РФ активно наступає на 11 напрямках
08:08
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп вперше обігнав Гарріс в передвиборчому опитуванні
08:03
Валерій Залужний
Залужний написав першу книгу в трилогії "Моя війна", - ЗМІ
08:00
OPINION
Україна і Республіка Корея тепер союзники
07:48
Інфографіка
розбита російська техніка
Засіб ППО, 24 танки та 1710 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:48
без води, вода
На Херсонщині у тимчасово окупованому Таврійську вода непридатна для вживання, – Центр нацспротиву
07:32
ізраїль танк
В ООН заявили, що Ізраїль "навмисно" пошкодив базу миротворців у Лівані
07:19
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль вдарив по фінустановах у Бейруті, які фінансували "Хезболлу"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV