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Зеленський підписав закон про підвищення податків

Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
17:06
Економіка Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про підвищення податків. Документ набуде чинності з 1 грудня

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Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зазначено, що 28 листопада документ повернуто з підписом президента.

Після підписання закону Україна отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також на зарплати військовим.

Документ передбачає зокрема:

  • 50% податок на банки;
  • збільшення МПЗ (мінімальне податкове зобов'язання) для земель;
  • 25% ПП для фінкомпаній;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність з ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);
  • збільшення ренти на видобуток щебеню.

Натомість народні депутати відхилили правку про підвищення військового збору - він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.

Що відомо про закон про підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

10 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

27 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде, а президент Зеленський заявив, що підпише закон 28 листопада.

Читайте також: Підвищення податків в Україні: хто і скільки платитиме, якщо закон набуде чинності

Теги:
Новини
Україна
податки
Володимир Зеленський
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