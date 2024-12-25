Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, що відповідний закон врегульовує податковий законопроєкт № 11416д, згідно з яким ФОПи повинні були сплачувати підвищені податки не з 1 січня 2025 року, а з 1 жовтня 2024-го.

Загалом закон №9319 розроблений для забезпечення належного функціонування правового режиму Дія Сіті та адаптації його до умов воєнного стану в Україні. Зокрема, він передбачає:

для резидентів "Дія Сіті" зі статусом стартапів – скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія Сіті", якщо кількість таких осіб у резидента "Дія Сіті" становить менш як 9 осіб;

передбачається запобіжник проти зловживань – якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента "Дія Сіті", то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;

звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами "Дія Сіті" на користь ЗСУ;

скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;

посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія Сіті" на період дії воєнного стану та післявоєнний період.

Читайте також: ФОПи закривають, тому що люди фінансово не можуть витягнути сплату всіх платежів з 1 січня, – нардепка Южаніна