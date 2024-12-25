Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня
Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 грудня, підписав закон №9319, який серед іншого передбачає підвищені податки для ФОП з 1 січня
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Зазначимо, що відповідний закон врегульовує податковий законопроєкт № 11416д, згідно з яким ФОПи повинні були сплачувати підвищені податки не з 1 січня 2025 року, а з 1 жовтня 2024-го.
Загалом закон №9319 розроблений для забезпечення належного функціонування правового режиму Дія Сіті та адаптації його до умов воєнного стану в Україні. Зокрема, він передбачає:
- для резидентів "Дія Сіті" зі статусом стартапів – скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія Сіті", якщо кількість таких осіб у резидента "Дія Сіті" становить менш як 9 осіб;
- передбачається запобіжник проти зловживань – якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента "Дія Сіті", то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;
- звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами "Дія Сіті" на користь ЗСУ;
- скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;
- посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія Сіті" на період дії воєнного стану та післявоєнний період.
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Про підвищення податків
Верховна Рада України 10 жовтня остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 листопада сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде. Уже 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Документ набув чинності з 1 грудня.
Згодом, 4 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня, а не з 1 жовтня.
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