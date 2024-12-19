ФОПи закривають, тому що люди фінансово не можуть витягнути сплату всіх платежів з 1 січня, – нардепка Южаніна

Про це Южаніна сказала в коментарі в кулуарах Верховної Ради, де працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Нардепка зазначила, що з 1 січня у ФОПів також з'являється обов'язковий єдиний соціальний внесок. Так, за її словами, для І групи ФОПів потрібно буде сплачувати 2520 грн на місяць.

"Це надто великий розмір. Ми маємо не забувати, що І група у нас – це торгівля на базарах. Зараз торгівлі на великих базарах взагалі немає. Та й базарів вже, мабуть, немає таких, що був в Харкові й таке інше. Тому торгівля на базарах у нас зараз мізерна, люди можуть собі дозволити в якісь певні дні працювати по 2 години замість 5-6 годин, як раніше", – сказала Южаніна.

Так, нардепка переконана, що закриття ФОПів це рішення людей, які фінансово не можуть витягнути сплату всіх платежів з 1 січня.

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"Те, що намагаються пояснити, що такі коливання відкриття-закриття ФОПів існують щомісячно і, можливо, це не тенденція, на яку треба звертати увагу – я категорично це заперечую. Тому що, якщо й існує певна реєстрація нових (ФОПів, – ред.) і закриття старих, то в цьому випадку це точно пов'язано з новим бюджетним роком з 1 січня, після чого починаються значні платежі для людей і в них немає на це коштів", – розповіла Южаніна.

Депутатка також навела приклад Польщі, яка використала перехідний період для розвитку дрібного бізнесу. Водночас Україна, за її словами, надає перевагу великим компаніям.

"Абсолютно очевидно, що всі преференції в руках великих компаній, які справді, очевидно, можуть сплатити середнє податкове навантаження. А якщо врахувати діяльність цього ж напрямку, але іншого середнього бізнесу, то можуть зовсім інші можливості. Тому вони не можуть заплатити стільки, але це в нашій країні не враховується", – резюмувала Южаніна.

Про закриття ФОПів

Верховна Рада України 10 жовтня остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 листопада сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде. Уже 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Документ набув чинності з 1 грудня.

Згодом, 4 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня, а не з 1 жовтня.

Сьогодні ж, 18 грудня, Опендатабот оприлюднив статистику, згідно з якою 22 521 ФОП припинив свою діяльність після підписання Володимиром Зеленським закону про підвищення податків. Водночас голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що за 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилася.