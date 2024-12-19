Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка ФОПи закривають, тому що люди фінансово не можуть витягнути сплату всіх платежів з 1 січня, – нардепка Южаніна

ФОПи закривають, тому що люди фінансово не можуть витягнути сплату всіх платежів з 1 січня, – нардепка Южаніна

Юлія Лаврук
19 грудня, 2024 четвер
13:50
Економіка Ніна Южаніна

Народна депутатка України Ніна Южаніна вважає, що закриття понад 20 тис. ФОПів з кінця листопада пов'язане з тим, що люди фінансово неспроможні сплачувати податки

Зміст

Про це Южаніна сказала в коментарі в кулуарах Верховної Ради, де працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Нардепка зазначила, що з 1 січня у ФОПів також з'являється обов'язковий єдиний соціальний внесок. Так, за її словами, для І групи ФОПів потрібно буде сплачувати 2520 грн на місяць.

"Це надто великий розмір. Ми маємо не забувати, що І група у нас – це торгівля на базарах. Зараз торгівлі на великих базарах взагалі немає. Та й базарів вже, мабуть, немає таких, що був в Харкові й таке інше. Тому торгівля на базарах у нас зараз мізерна, люди можуть собі дозволити в якісь певні дні працювати по 2 години замість 5-6 годин, як раніше", – сказала Южаніна.

Так, нардепка переконана, що закриття ФОПів це рішення людей, які фінансово не можуть витягнути сплату всіх платежів з 1 січня. 

Читайте також: "Не думаю, що підвищення податків, яке ще не набуло чинності, стало причиною": Железняк про закриття ФОПів

"Те, що намагаються пояснити, що такі коливання відкриття-закриття ФОПів існують щомісячно і, можливо, це не тенденція, на яку треба звертати увагу – я категорично це заперечую. Тому що, якщо й існує певна реєстрація нових (ФОПів, – ред.) і закриття старих, то в цьому випадку це точно пов'язано з новим бюджетним роком з 1 січня, після чого починаються значні платежі для людей і в них немає на це коштів", – розповіла Южаніна.

Депутатка також навела приклад Польщі, яка використала перехідний період для розвитку дрібного бізнесу. Водночас Україна, за її словами, надає перевагу великим компаніям. 

"Абсолютно очевидно, що всі преференції в руках великих компаній, які справді, очевидно, можуть сплатити середнє податкове навантаження. А якщо врахувати діяльність цього ж напрямку, але іншого середнього бізнесу, то можуть зовсім інші можливості. Тому вони не можуть заплатити стільки, але це в нашій країні не враховується", – резюмувала Южаніна.

Про закриття ФОПів

Верховна Рада України 10 жовтня остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 листопада сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде. Уже 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Документ набув чинності з 1 грудня.

Згодом, 4 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня, а не з 1 жовтня.

Сьогодні ж, 18 грудня, Опендатабот оприлюднив статистику, згідно з якою 22 521 ФОП припинив свою діяльність після підписання Володимиром Зеленським закону про підвищення податків. Водночас голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що за 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилася.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
податки
бізнес
ФОП
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
наручники
Автор Катерина Єсікова
18 грудня, 2024 середа
У РФ за підозрою у підриві генерала Кирилова затримали громадянина Узбекистану
Енергетика
Автор Катерина Ганжа
19 грудня, 2024 четвер
У Росії заявили, що Грузія та Азербайджан готові допомогти їм з дефіцитом електроенергії
Київ
+7.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 грудня
15:03
на фото Верховна Рада України
Рада спростила процедуру отримання компенсації за зруйноване й пошкоджене житло для вимушених переселенців
14:47
У Новосибірську рух опору спалив паливозаправники армії РФ
14:46
Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн: говорили про пріоритети в роботі Єврокомісії та підтримку України на шляху до вступу в ЄС
14:33
Ніна Южаніна
"Це надто жорсткий контроль": Южаніна щодо меморандуму про ліміти на карткові перекази
14:33
Дезінформація має вплив не тільки на побутову думку людей, а й на політичні рішення, — політтехнолог Віктор Березенко
14:28
Оновлено
путін
Діалог з Києвом "без попередніх умов", "гоніння на церкву" в Україні, "Орешник" і Курщина: що наговорив Путін під час "прямої лінії"
14:26
На фото людина, що працює за комп'ютером
Через технічні проблеми недоступні Єдині й Державні реєстри та сайт Мін'юсту
14:07
медичний канабіс
Стефанишина: перший медпрепарат на основі медичного канабісу може стати доступним вже у січні
14:07
Лілія Гриневич
"До 2030 року в Україні не вистачатиме понад 100 тис. учителів": Лілія Гриневич про проблеми в педосвіті
14:01
OPINION
Від китайського "мирного плану" до угорського
13:55
Руслан Стефанчук
"Україна задала тренд усьому світу": спікер Стефанчук про скасування переходу на літній час
13:54
Ольга Стефанішина
"Просто скасувати їх, нічим не замінивши, було неможливо": Стефанишина про ухвалення законопроєкту щодо ліквідації МСЕК
13:52
На фото: Артем Пивоваров
"Усик сказав "розірвати": Пивоваров заспівав у Ер-Ріяді під час відкритого тренування боксера
13:31
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація вдень 19 грудня
13:29
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК
13:19
Економіка рф
The Economist: Україна впевнено перемагає в економічній війні з Росією
13:18
Єврокомісар Домбровскіс підтвердив надання Україні макрофіну €18,1 млрд, перший транш очікується в січні
13:10
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
Біля парламенту окупованої Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат, є поранений
13:02
Міноборони готує адаптивний одяг для поранених бійців
12:56
електроенергія
Рівень споживання відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 19 грудня
12:47
Юрій Бойко
Рада підтримала запит до президента про позбавлення Бойка звання "Герой України"
12:38
погода, Львів
"Майже весняна температура": прогноз погоди на 20 грудня від Наталки Діденко
12:27
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У застосунку Резерв+ стався технічний збій
12:02
OPINION
Росіяни хочуть хаосу, а не перемоги Бойка на виборах
11:57
телеканал Рада, Ярослав Железняк
Компанія "Кінокіт" з орбіти ексзаступника голови ОП Тимошенка отримала підряди на понад 250 млн грн для виготовлення контенту телеканалу "Рада", – ЧЕСНО
11:49
Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на Вінничині
Світовий банк посприяє модернізації медичної системи Вінниччини
11:47
Антоніу Кошта і Володимир Зеленський
Членство в ЄС і підтримка України: Кошта й Зеленський окреслили теми, які обговорять на засіданні Євроради
11:37
акція протесту біля Антимонопольного комітету
"Ще більше травмують рани": в Києві родини "людей-метеликів" протестували біля АМКУ через рішення закупити невідповідні пов’язки
11:30
Юрій Бойко
Юрія Бойка з другої спроби відкликали з комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
11:19
Соловій і Дантес випустили дуетну роботу "Дівчино мила" - сучасне прочитання пісні "Прилетіла ластівочка"
11:10
Окупант на допиті зізнався, що їм наказували вбивати українських військовополонених
11:08
На фото: Тіна Кароль випустила колекцію одягу
Тіна Кароль пояснила, чому СолоХа не потрапила у лонглист Нацвідбору на Євробачення
11:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи можуть такі диверсії, як убивство російського генерала Кирилова, покращити позиції Києва у війні з Росією та чому Європі слід переходити до мислення воєнного часу. Акценти світових ЗМІ 19 грудня
10:40
Дональд Трамп
Газета Financial Times назвала Трампа людиною року
10:40
Оновлено
Росіяни атакували дронами Херсон та область: є постраждалі
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
10:18
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Сили оборони вночі уразили Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ
10:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко
10:04
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
"Не є загрозою": лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа закликає Захід скасувати санкції з країни
10:01
OPINION
Чому Папа Римський транслює наріжний міф московської ідеології
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV