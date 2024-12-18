Понад 22,5 тис. ФОПів припинили діяльність після підписання закону про підвищення податків, – Опендатабот

Про це повідомляє Опендатабот.

За даними аналітиків, у день підписання відповідного закону, 29 листопада, 2332 ФОПи вирішили закритись, а загалом, в середньому, після початку дії закону кількість закриттів сягала понад 1000 щодня.

Зазвичай на день закривається близько 700 підприємців, зазначили в Опендатабот.

Загалом від початку цього року 254 288 ФОПів припинили свою діяльність. Найбільше закриттів зафіксували в березні – 28 690, проте сплески активності також спостерігалися наприкінці звітних періодів.

Аналітики пояснюють це бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов'язань та спростити бухгалтерську звітність.

"Значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС", – додали в Опендатабот.

Про підвищення податків

Верховна Рада України 10 жовтня остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 листопада сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде. Уже 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Документ набув чинності з 1 грудня.

Згодом 4 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня, а не 1 жовтня.