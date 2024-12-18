"Не думаю, що підвищення податків, яке ще не вступило в силу, стало причиною": Железняк про закриття ФОПів

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"При всій повазі до ФОПів, і при всій критиці абсолютно ідіотського рішення таким чином підвищувати податки – я не думаю, що підвищення податків для ФОПів в цьому випадку на 1%, і яке ще не набрало чинності, стало причиною такої кількості закриття", – сказав депутат.

На його думку, на закриття ФОПів значно більше вплинули міграція, проблеми зі світлом і посилення контролю банками за "дробленням бізнесу".

Железняк також прокоментував можливу хвилю закриття ФОПів у 2025 році, зазначивши, що це залежить від декількох факторів.

Так, за словами нардепа, закривати ФОПи можуть люди, які вирішили змінити податкове резидентство, або були визнані податковими резидентами іншої країни й, відповідно, закрили свої ФОПи, або ж ті, в кого немає світла і їхній бізнес через це вже не є рентабельним.

"Ще це може бути одна велика мережа супермаркетів, у якої нещодавно знайшли на кожній касі по 15 ФОПів. І ця кількість – після резонних питань від держави: "Чому так?" – була закрита. Тому, ще раз, я думаю, що тут сукупність факторів. Говорімо відверто, статистика поки грає не на користь збільшення кількості робочих місць, і відповідно кількості ФОПів", – резюмував Железняк.

Про закриття ФОПів

Верховна Рада України 10 жовтня остаточно схвалила законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). При цьому нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що зміни до податкового кодексу набудуть чинності "заднім числом" – з 1 жовтня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 листопада сказав, що підвищення податків "заднім числом" не буде. Уже 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Документ набув чинності з 1 грудня.

Згодом, 4 грудня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня, а не з 1 жовтня.

Сьогодні ж, 18 грудня, Опендатабот оприлюднив статистику, згідно з якою 22 521 ФОП припинив свою діяльність після підписання Володимиром Зеленським закону про підвищення податків.