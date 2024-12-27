Понад 200 концертів та 1,5 млн грн для ЗСУ: юний співак Сергій Мороз з Чернігова розповів, скільки машин вже відправив на фронт
Надвечір четверга, 27 грудня, 10-річний співак-волонтер Сергій Мороз з Чернігова виступив зі своїм черговим концертом біли міського ТРЦ "Голівуд". Наразі його мета зібрати кошти на шосту машину, аби допомогти нашим військовим на фронті
З хлопцем поспілкувалася журналістка Еспресо Марія Науменко.
Його історія почалася у 2022 році, коли він вперше виступив із піснями на підтримку Збройних сил України. А тепер хлопець дав понад 200 концертів і зібрав близько 1,5 мільйона гривень на потреби армії.
Сергій співає переважно українські пісні, які вчив разом з батьками й молодшим братом. У його репертуарі такі популярні композиції, як "Ой у лузі червона калина", "Фортеця Бахмут" та "Переможна".
Цього дня, окрім звичних патріотичних пісень, хлопець заспівав й новорічні.
Сергій разом із батьками зібрали кошти на п'ять автівок для наших військових, останню з них передали на фронт три тижні тому, однак попри це хлопчик провів вже п'ять концертів та назбирав близько 20 тисяч.
Він зазначив, що його головною ціллю є сприяти найшвидшому закінченню війни.
"У мене тільки мета, щоб закінчилась війна", - пояснив хлопчик.
Сергій Мороз з Чернігова, Фото: Марія Науменко
Він також розповів про ціни на автомобілі, які купує для військових.
"Я купував пікап, свою першу машину два роки тому за 271 тисячу гривень, а так завжди купував десь за 171 тисячу гривень, 160 тисяч гривень", - підкреслив Сергій.
Його мати Катерина Мороз пояснила, що вони поки не мають конкретної мети, скільки потрібно назбирати коштів, оскільки все залежить від того, що вартість автомобілів, які для них привозять з Європи, постійно росте. Крім того, за словами Катерини, потрібно враховувати якість машин: посередньої коштують близько 120 тисяч гривень, а кращої – від 160 до 200 тисяч.
Попри усі досягнення для чимало юного віку, Сергій наголосив, що не збирається зупинятися та продовжуватиме виступати.
"Я просто хочу, щоб скоріше закінчилась війна і наші хлопці на фронті не помирали", - підсумував співак.
- У травні 2022 року президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським саперам, які розміновують звільнені території від російських окупантів, свою відзнаку отримав і пес Патрон із Чернігова.
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