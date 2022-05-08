Зеленський нагородив пса Патрона, який працює разом з саперами Чернігова

Про це повідомляє Суспільне.

Патрон отримав нагороду “За віддану службу”. Нагороду Володимир Зеленський вручив його власнику Михайлу Ільєву. Рятувальник отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня.

"Разом із нашими героями (хочу) нагородити чудового, малого сапера Патрона, який не тільки допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а ще і допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є така мінна загроза", - сказав президент.