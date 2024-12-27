Не має сенсу говорити про персоналії звільнених чи призначених, або, скоріше, тих, хто ще готується до змін в карʼєрі (є хороші рішення, є нормальні, є контроверсійний, є невдалі, є відверто нахабні), але є потреба подивитися на проблему взагалі, тому що вона вже набула системного характеру.

По-перше, право призначати послів – це право Президента України (п. 5. ст. 106 Конституції України). Очевидно, й основна відповідальність — на президентові, особливо стосовно призначень не кар’єрних дипломатів, а тим більше контроверсійних кандидатур та без будь-якого досвіду державної служби. Процедура подачі кандидатур також чітко визначена: серед головних осіб в ній – міністр закордонних справ України, профільний заступник керівника Офісу Президента України. Як правило, акти на підпис президенту має візувати та подавати керівник Офісу Президента України (але не обов’язково).

Читайте також: Українська дипломатія: вмерла, так вмерла… Є цікавий момент, на який мало хто звертає увагу: згідно з п. 31 ст. 106 Конституції України, "Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачені пунктам 5 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання". Тобто міністр закордонних справ та премʼєр-міністр мають права та свою велику частку відповідальності як стосовно звільнення, так і призначення посла чи представника України при міжнародній організації.

По-друге: варто більш уважно ставитися до призначень не кар’єрних дипломатів на посаду послів чи представників України при міжнародних організаціях. Такі виправдані випадки були й будуть, але ці призначення мають носити точковий, чітко вивірений характер і сприйматися суспільством. Очевидно, що призначати послів з-поміж кандидатур зовсім з інших сфер діяльності та без жодного досвіду держслужби навряд чи виправдано, якщо є альтернативи.

По-третє: не забувайте, що в центральному апаратові МЗС України на свою подальшу кар’єрну позицію очікують десятки досвідчених і дуже досвідчених українських дипломатів, яким не треба вчитися вже перебуваючи на посаді посла. А під час війни треба давати результат з першого дня закордонного відрядження і працювати 24/7. Читайте також: У дипломатії не повинно існувати білих плям

По-четверте: принцип ротації передбачає насамперед вертикальну ротацію. Тобто після посади посла дипломат, як правило, має повернутися в Україну, а вже через три (можливо два) роки готуватися до нового довгострокового закордонного відрядження. Не можна зловживати "горизонтальними" переведеннями з країни в країну, тим більше тих, хто не допрацював чотири роки в країні перебування.

По-пʼяте: жодних конкурсів на посаду посла не передбачено! І не треба розповідати про "нові ідеї", коли це не передбачено законами чи підзаконними актами. Спочатку закріпіть нормативно — а потім можете погратися в "нову дипломатію".

І насамкінець: про призначення послів варто публічно говорити вже після отримання згоди приймальною сторони (агремана), проходження кандидатами всіх необхідних внутрішньодержавних перевірок та офіційного публікування відповідних указів Президента України. І не раніше! Непогано також хоча б поставити до відома кандидата/кандидатку, а не "радувати" всіх через оголошення.