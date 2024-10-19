У той час, як голова МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) Рафаель Гроссі у Відні на постійному контакті з російськими уповноваженими, Україна просто ніким не представлена. Це дозволяє росіянам проводити свою агресивну інформаційну політику, яка замішана на особистих контактах в тому числі з найвпливовішими чиновниками МАГАТЕ.

Чому важливо зараз невідкладно призначити українського представника при міжнародних організаціях у Відні? Та тому, що "локшина", яку вішають росіяни в цих організаціях на вуха європейських чиновників, вже виходить за всі можливі межі.

Особливо росіяни намагаються дезавуювати тезу президента Зеленського, що ворог має наміри бити по електропідстанціях довкола АЕС. А Кабмін навіть звертався до МАГАТЕ, щоб той направив на українські АЕС моніторингові місії.

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Нагадаю, що з лютого 2024 року цим мала б займатися ексзаступниця міністра зовнішніх справ Еміне Джапарова. Однак після скандалу з виїздом її чоловіка — бізнесмена Геннадія Боголюбова — за межі України у липні цього року Джапарова звільнилася з МЗС та з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Якщо чесно, дуже невчасно.

Відтоді навіть протокольні зустрічі з Гроссі є великою проблемою.

Тут є кілька варіантів. Або МЗС і міністр Андрій Сибіга швидко мають когось призначити, бо ми втрачаємо час і контакти, або запаралелити функції нашого представника у міжнародних організаціях у Відні з функціоналом посольства в Австрії. Такі прецеденти також були — Володимир Єльченко, наприклад. З 2005-го по 2007 рік він суміщав ці дві посади.

Жодним чином не наполягаю на конкретному із цих двох варіантів, проте нагадую, що в дипломатії (особливо зараз) не повинно існувати білих плям. Бо, як показує практика, подібні пустоти дуже швидко заповнює наш ворог.

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

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