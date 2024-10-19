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OPINION

У дипломатії не повинно існувати білих плям

Віктор Шлінчак
19 жовтня, 2024 субота
18:06
Погляд

І знову до наших представництв за кордоном

Зміст

У той час, як голова МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) Рафаель Гроссі у Відні на постійному контакті з російськими уповноваженими, Україна просто ніким не представлена. Це дозволяє росіянам проводити свою агресивну інформаційну політику, яка замішана на особистих контактах в тому числі з найвпливовішими чиновниками МАГАТЕ.

Чому важливо зараз невідкладно призначити українського представника при міжнародних організаціях у Відні? Та тому, що "локшина", яку вішають росіяни в цих організаціях на вуха європейських чиновників, вже виходить за всі можливі межі. 

Особливо росіяни намагаються дезавуювати тезу президента Зеленського, що ворог має наміри бити по електропідстанціях довкола АЕС. А Кабмін навіть звертався до МАГАТЕ, щоб той направив на українські АЕС моніторингові місії.

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Нагадаю, що з лютого 2024 року цим мала б займатися ексзаступниця міністра зовнішніх справ Еміне Джапарова. Однак після скандалу з виїздом її чоловіка — бізнесмена Геннадія Боголюбова — за межі України у липні цього року Джапарова звільнилася з МЗС та з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Якщо чесно, дуже невчасно.

Відтоді навіть протокольні зустрічі з Гроссі є великою проблемою.

Тут є кілька варіантів. Або МЗС і міністр Андрій Сибіга швидко мають когось призначити, бо ми втрачаємо час і контакти, або запаралелити функції нашого представника у міжнародних організаціях у Відні з функціоналом посольства в Австрії.  Такі прецеденти також були — Володимир Єльченко, наприклад. З 2005-го по 2007 рік він суміщав ці дві посади.

Жодним чином не наполягаю на конкретному із цих двох варіантів, проте нагадую, що в дипломатії (особливо зараз) не повинно існувати білих плям. Бо, як показує практика, подібні пустоти дуже швидко заповнює наш ворог.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
ядерна безпека
МАГАТЕ
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