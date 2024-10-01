Нинішні очільники — Олександр Карасевич і Сергій Кислиця стануть заступниками міністра Андрія Сибіги. Непоганий вибір, до речі.

Моя фантазія, навіть не хоче включатися в гру "Хто може поїхати в Гаагу та Нью-Йорк?" Бо, по-перше, у нас є більше десятка посольств, які місяцями простоюють без послів і ніхто нікого туди не призначає, бо… (то чому тут може бути інакше?).

А по-друге, кількість людей, у яких загорілися очі від цього допису, потягне на десятки. Тому претендентів буде багато, а, значить, цей процес буде довгим, гостроцікавим і затяжним. Ну, хіба знову генпрокурору Костіну по-швидкому запропонують піти у відставку в обмін на сірий пейзаж Гааги.

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Мене щойно запитували: може, Дмитру Кулебі запропонують щось? Комусь же треба ставити на місце русню в ООН? Але я щось дуже сумніваюся — надто гарно Дмитро Іванович вжився в роль всеукраїнського гіда, народу подобається.

Більше роблю ставку на Андрія Мельника, який так сильно бажає покинути Бразилію…

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

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