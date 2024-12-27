Для виробництва "Орешника" росіяни використовують західне обладнання, – Financial Times
Російські оборонні компанії ймовірно використовують системи західного виробництва для виготовлення ракет "Орешник"
Про це пише Financial Times.
За даними видання, два провідні російські інститути з розробки озброєнь, яких українська розвідка називала розробниками "Орешника", шукають працівників, які знайомі з металообробними системами німецьких і японських компаній.
Йдеться про оголошення вакансій від Московського інституту теплотехніки (МІТ) та концерну "Созвездіє", що, за словами журналістів, ілюструє, як військова машина Кремля залишається критично залежною від іноземних технологій, що перебувають під західними санкціями.
У FT зазначили, що це особливо помітно у сфері використання комп'ютеризованих систем числового програмного керування (ЧПК). Ця технологія є ключовою для виробництва "Орешника", оскільки вона дозволяє заводам швидко та точно обробляти матеріали завдяки комп'ютерному управлінню інструментами.
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Так, у вакансіях МІТ зазначили, що дотримуються систем японської фірми Fanuc, а також німецьких Siemens та Haidenhein. Усі три виробники створюють системи управління для високоточних верстатів з ЧПК.
Ці ж три західні компанії згадуються в оголошеннях від концерну "Созвездіє", яка вказала однією зі своїх спеціалізацій "автоматизовані системи управління і зв'язку" для військового використання.
Крім того, оголошення про вакансії показують, що "Стан" – компанія, яка очолює спроби РФ створити вітчизняну галузь виробництва ЧПК – також використовує обладнання німецького Heidenhain.
FT з посиланням на російські документи зазначило, що попри сповільнення потоку обладнання до РФ, з початку 2024 року до Росії надійшло поставок щонайменше на $3 млн, які містять компоненти Heidenhain.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
- За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".
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