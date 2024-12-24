Ракета була готова мінімум 5 років тому, - Defense Express про "Орешник", яким РФ ударила по Дніпру
Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, зауважив, що його команда отримала дані про один важливий елемент ракети"Орешник", яку тепер точно не можна назвати новою розробкою РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо говорити про той самий "Орешник", то команда Defense Express отримала цікаві дані, що у цій ракеті один з важливих комплектуючих, а саме елемент системи управління, був виготовлений аж у 2017 році. Зважаючи на те, що це дуже специфічний компонент, то він не міг лежати на складі. Якщо брати песимістичний варіант, то виходить, що десь у 2017 році росіяни зібрали ту ракету, яку застосували по Дніпру. А оптимістичний варіант, що у РФ цю ракету зібрали у 2019 році, але тут оптимізм умовний", - прокоментував Іван Киричевський.
За його словами, росіяни стверджують, що зробили нову розробку, однак по факту це настільки стара розробка, що ракета була готова мінімум 5 років тому та чекала свого часу. Слід нагадати, що у 2017 році західних партнерів не цікавили можливості Росії займатися відповідними ракетами, хоча росіяни навіть не приховували, що готують розробку по ракеті РС-26 "Рубеж" з діапазоном дальності 2000-6000 км, таким чином порушуючи угоду РСМД (договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності - ред.).
"Щодо комплектуючої з "Орешника", то на елемент такої складності дається конкретне замовлення, якщо робиться відповідна ракета. Є консенсусна думка експертів, що цей "Орешник" взагалі був створений на базі ракети РС-26 "Рубеж", над якою росіяни працювали задовго до 2017 року. Можливо, виявиться, що вони у 2017 році проєкт "Рубеж" закрили, а у 2023 році згадали, і от стару ракету видали за нову розробку. Тобто це не означає, що весь цей час у РФ штампували балістичні ракети середньої дальності на склад. Ні, це показує, що росіяни працювали над цим "Орешником" мінімум дві п'ятирічки, бо навіть по РС-26 "Рубеж" в офіційних даних заявлялося, що вони почали над нею працювати ще з 2011 року", - зазначив військовий експерт.
Киричевський резюмував, що, можливо, у РФ розробка "Орешника" триває 15 років, а зараз росіяни намагаються видати цю ракету за нову розробку.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".
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