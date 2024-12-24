Ракета була готова мінімум 5 років тому, - Defense Express про "Орешник", яким РФ ударила по Дніпру

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити про той самий "Орешник", то команда Defense Express отримала цікаві дані, що у цій ракеті один з важливих комплектуючих, а саме елемент системи управління, був виготовлений аж у 2017 році. Зважаючи на те, що це дуже специфічний компонент, то він не міг лежати на складі. Якщо брати песимістичний варіант, то виходить, що десь у 2017 році росіяни зібрали ту ракету, яку застосували по Дніпру. А оптимістичний варіант, що у РФ цю ракету зібрали у 2019 році, але тут оптимізм умовний", - прокоментував Іван Киричевський.

За його словами, росіяни стверджують, що зробили нову розробку, однак по факту це настільки стара розробка, що ракета була готова мінімум 5 років тому та чекала свого часу. Слід нагадати, що у 2017 році західних партнерів не цікавили можливості Росії займатися відповідними ракетами, хоча росіяни навіть не приховували, що готують розробку по ракеті РС-26 "Рубеж" з діапазоном дальності 2000-6000 км, таким чином порушуючи угоду РСМД (договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності - ред.).

"Щодо комплектуючої з "Орешника", то на елемент такої складності дається конкретне замовлення, якщо робиться відповідна ракета. Є консенсусна думка експертів, що цей "Орешник" взагалі був створений на базі ракети РС-26 "Рубеж", над якою росіяни працювали задовго до 2017 року. Можливо, виявиться, що вони у 2017 році проєкт "Рубеж" закрили, а у 2023 році згадали, і от стару ракету видали за нову розробку. Тобто це не означає, що весь цей час у РФ штампували балістичні ракети середньої дальності на склад. Ні, це показує, що росіяни працювали над цим "Орешником" мінімум дві п'ятирічки, бо навіть по РС-26 "Рубеж" в офіційних даних заявлялося, що вони почали над нею працювати ще з 2011 року", - зазначив військовий експерт.

Киричевський резюмував, що, можливо, у РФ розробка "Орешника" триває 15 років, а зараз росіяни намагаються видати цю ракету за нову розробку.