Україна цьогоріч витратила на оборону 1,8 трлн грн, – Мінфін
У січні-листопаді 2024 року Україна спрямувала з загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони 1,8 трлн грн. Це 58,6% від усієї суми видатків
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Лише у листопаді з держбюджету було використано 206,4 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліціянтів;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, харчових продуктів;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
У відомстві підкреслили, що безпека й оборона залишаються абсолютним пріоритетом і найбільшою статтею видатків державного бюджету.
Також у пресслужбі нагадали, що військові видатки покриваються винятково коштом внутрішніх надходжень і запозичень.
- 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2025 рік. У ньому на національну безпеку та оборону заклали 2 трлн 223 млрд грн (близько 26% ВВП).
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