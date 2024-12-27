Україна цьогоріч витратила на оборону 1,8 трлн грн, – Мінфін

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Лише у листопаді з держбюджету було використано 206,4 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліціянтів;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, харчових продуктів;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У відомстві підкреслили, що безпека й оборона залишаються абсолютним пріоритетом і найбільшою статтею видатків державного бюджету.

Також у пресслужбі нагадали, що військові видатки покриваються винятково коштом внутрішніх надходжень і запозичень.