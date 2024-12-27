США та Світовий банк передали Україні $485 млн у межах проєкту PEACE

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

З отриманих коштів, $465 млн надали Сполучені Штати через USAID, а ще $20 млн надійшли від Світового банку.

"Залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців", – написав Шмигаль.