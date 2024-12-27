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Головна Економіка США та Світовий банк передали Україні $485 млн у межах проєкту PEACE

США та Світовий банк передали Україні $485 млн у межах проєкту PEACE

Юлія Лаврук
27 грудня, 2024 п'ятниця
16:24
Економіка Світовий банк

В межах проєкту PEACE in Ukraine США та Світовий банк надали Україні $485 млн, які спрямують на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

З отриманих коштів, $465 млн надали Сполучені Штати через USAID, а ще $20 млн надійшли від Світового банку.

"Залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців", – написав Шмигаль.

  • Протягом листопада - грудня Україна отримала від Японії близько $1,2 млрд, які спрямували на проєкти в соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
Теги:
Новини
Світ
Україна
США
Денис Шмигаль
допомога Україні
підтримка України
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