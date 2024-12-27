США та Світовий банк передали Україні $485 млн у межах проєкту PEACE
В межах проєкту PEACE in Ukraine США та Світовий банк надали Україні $485 млн, які спрямують на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
З отриманих коштів, $465 млн надали Сполучені Штати через USAID, а ще $20 млн надійшли від Світового банку.
"Залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців", – написав Шмигаль.
- Протягом листопада - грудня Україна отримала від Японії близько $1,2 млрд, які спрямували на проєкти в соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
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