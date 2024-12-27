Підробив інвалідність й отримав майже 300 тис. грн: правоохоронці викрили очільника департаменту КМДА

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними справи, чиновник у 2022 році подав до однієї з районних МСЕК столиці підроблені медичні довідки про фейковий діагноз. Також він надав "виписки із медичної карти", що нібито підтверджували його перебування на стаціонарному лікуванні.

Завдяки цьому фігурант безпідставно отримав ІІ групу інвалідності: вона гарантувала йому бронювання від мобілізації та передбачала виплати соцпідтримки з держбюджету.

Розслідування встановило, що очільник департаменту КМДА з 2022 року отримав майже 300 тис. грн підтримки як особа з інвалідністю.

Посадовцю оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу про шахрайство та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ