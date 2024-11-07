"Допомагала" за гроші отримати інвалідність: правоохоронці затримали посадовицю Центральної МСЕК на хабарі

Про це повідомляє Національна поліція України та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це давало б підстави для зняття його з військового обліку.

"Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні питання і знає, як це зробити", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що правоохоронці затримали зловмисницю у порядку ст. 208 КПК під час отримання неправомірної вигоди.

Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тисяч доларів, документи для оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази скоєння злочинів.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

"Слідчі Нацполіції оголосили фігурантці про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 с. 369-2 Кримінального Кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Тепер зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.