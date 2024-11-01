Отримання груп інвалідності через МСЕК: правоохоронці оголосили підозру 7 особам у трьох областях

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так у Рівному викрили чотирьох лікарів, які нібито були учасниками масштабної схеми отримання груп інвалідності через МСЕК. За словами правоохоронців, її організували три жительки Рівненщини.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, лікарі фальсифікували історії хвороб, а пізніше на підставі підробленої медичної документації МСЕК надавали громадянам групи інвалідності, що дозволяло військовозобовʼязаним уникнути мобілізації та виїхати за межі країни. Наразі у цій схемі викрито 8 учасників.

Також на Харківщині викрито голову військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП в Харківській області, який начебто сприяв виїзду військовозобов’язаних за кордон.

"Він вносив неправдиві відомості в медичну документацію про проходження ВЛК військовозобов’язаними, внаслідок чого 15 осіб призовного віку були виключені з військового обліку та отримали можливість безперешкодного виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Кіровоградщині затримали двох чоловіків, які через власні зв'язки в МСЕК нібито обіцяли виготовити медичну документацію про непридатність призовника до військової служби з виключенням з військового обліку.

В Офісі генпрокурора додали, що на їх підставі військовозобов'язаний міг незаконного перетнути державний кордон, а "винагорода" за це склала $20 тис.

Залежно від вчинених злочинів фігурантам інкримінували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, підроблення документів та використання підроблених документів, а також службове підроблення (ч. 2 та ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.