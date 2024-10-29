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Головна політика Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК

Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК

Юлія Юліна
29 жовтня, 2024 вiвторок
14:12
політика Верховна Рада

Верховна Рада України на засіданні 29 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи

Зміст

Про це повідомила нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Документ підтримали 284 депутати.

Законопроєкт передбачає можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів.

Також у документі прописано зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи.

Окрім того, передбачено внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень і прозорості.

"Але тепер виникає питання щодо майбутнього МСЕК, адже Зеленський заявив про їхнє закриття з 1 січня 2025 року", - зауважила Геращенко.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про пів сотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Читайте також: Торговці інвалідністю: як корупційні скандали у МСЕК призвели до скликання РНБО і ліквідації структури

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Ірина Геращенко
Медицина
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