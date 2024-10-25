Уряд створює групу з перегляду рішень МСЕК, а Пенсійний фонд перевірить виплати посадовцям із інвалідністю
Кабінет міністрів України затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед серед медико-соціальних експертних комісій
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він наголосив, що вже цьогоріч медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані.
"Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК", - розповів Шмигаль.
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За його словами, Пенсійний фонд разом із Державним бюро розслідувань, Нацполіцією та Службою безпеки мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.
Також Міністерство охорони здоров'я і Мінсоцполітики мають невідкладно винести на засідання уряду законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.
"У цьому плані дуже чітко прописані строки та відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - наголосив Шмигаль.
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- Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
- Радниця з питань комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян заявила, що фальшивий діагноз від медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), знайдений у посадовців, є підставою для відкриття кримінального провадження.
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