Уряд створює групу з перегляду рішень МСЕК, а Пенсійний фонд перевірить виплати посадовцям із інвалідністю

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що вже цьогоріч медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані.

"Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК", - розповів Шмигаль.

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За його словами, Пенсійний фонд разом із Державним бюро розслідувань, Нацполіцією та Службою безпеки мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів.

Також Міністерство охорони здоров'я і Мінсоцполітики мають невідкладно винести на засідання уряду законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

"У цьому плані дуже чітко прописані строки та відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - наголосив Шмигаль.

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