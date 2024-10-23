За фейковий діагноз посадовцям від МСЕК відкриватимуть кримінальні справи, - ДБР
Радниця з питань комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян заявила, що фальшивий діагноз від медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), знайдений у посадовців, є підставою для відкриття кримінального провадження
Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.
За словами Сап'ян, такими перевірками займатиметься робоча група правоохоронних відомств.
"Якщо будуть підозри, що людина, наприклад, працюючи в державних органах, обіймаючи певну посаду, отримала інвалідність незаконно – то це буде підставою для відкриття кримінального провадження. Тобто ДБР відповідає на таке правопорушення кримінальним провадженням, підозрами відповідно посадовцям", – заявила представниця ДБР.
Вона також зазначила, що у таких випадках підозри можуть виписувати за різними статтями Кримінального кодексу, зокрема, за підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення абр участь в організованій злочинній групі.
- Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
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