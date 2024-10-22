"Потрібні кадрові рішення": Зеленський провів засідання РНБО щодо МСЕК і зловживань посадовців з отриманням інвалідності
У вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Президент розповів, що заслухав доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. За його словами, було зафіксовано "багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців".
Крім того, окремо щодо ситуації в системі органів прокуратури доповідав генпрокурор Андрій Костін.
Зеленський розповів, що затвердив указом рішення РНБО щодо:
- цифровізації процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій
- реальної перевірки декларацій членів МСЕК
- перевірки й перегляду необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців
- аудиту відповідних пенсійних нарахувань
- законодавчих змін для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні
- перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів
"Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Доручив премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема, відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - додав Зеленський.
Згодом генпрокурор Андрій Костін повідомив, що подав у відставку.
СБУ провела перевірки роботи медкомісій по усій Україні
Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, передає СБУ.
За його словами, за результатами перевірки 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій отримали підозри в корупції, 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів, було скасовано.
Малюк заявив, що дев’ять підозрюваних уже отримали вироки. Водночас СБУ викрила і припинила діяльність восьми угруповань в різних регіонах України, до яких входили представники МСЕК.
Серед найбільш резонансних випадків:
- Харківська область: нейтралізовано злочинну групу з 13 членів обласного МСЕК, які за гроші продавали підроблені медичні довідки. Вилучено понад 650 000 доларів США.
- Миколаївська область: затримана керівниця обласного МСЕК Віра Бєлякова. Під час обшуків вилучено понад 450 000 доларів, ювелірні вироби та незадекларована нерухомість.
- Хмельницька область: затримана керівниця обласного МСЕК Тетяна Крупа. Вилучено великі суми готівки в різних валютах, медичні документи з ознаками підробки та списки "ухилянтів".
- Рівненська область: розкрито схему за участю керівниці агентства нерухомості та медичних працівників. Вилучено мільйони гривень в різних валютах.
Наразі СБУ ще продовжує перевіряти майже 2,4 тисячі посадовців, які отримали інвалідність останнім часом.
"Хочу підкреслити, що в протидії незаконним явищам у сфері діяльності МСЕК Служба безпеки тісно взаємодіє з МОЗ, а також Нацполіцією та ДБР", - додав очільник СБУ.
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