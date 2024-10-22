"Потрібні кадрові рішення": Зеленський провів засідання РНБО щодо МСЕК і зловживань посадовців з отриманням інвалідності

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Президент розповів, що заслухав доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. За його словами, було зафіксовано "багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців".

Крім того, окремо щодо ситуації в системі органів прокуратури доповідав генпрокурор Андрій Костін.

Зеленський розповів, що затвердив указом рішення РНБО щодо:

цифровізації процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій

реальної перевірки декларацій членів МСЕК

перевірки й перегляду необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців

аудиту відповідних пенсійних нарахувань

законодавчих змін для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні

перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів

"Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Доручив премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема, відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - додав Зеленський.

Згодом генпрокурор Андрій Костін повідомив, що подав у відставку.

СБУ провела перевірки роботи медкомісій по усій Україні

Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, передає СБУ.

За його словами, за результатами перевірки 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій отримали підозри в корупції, 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів, було скасовано.

Малюк заявив, що дев’ять підозрюваних уже отримали вироки. Водночас СБУ викрила і припинила діяльність восьми угруповань в різних регіонах України, до яких входили представники МСЕК.

Серед найбільш резонансних випадків:

Харківська область: нейтралізовано злочинну групу з 13 членів обласного МСЕК, які за гроші продавали підроблені медичні довідки. Вилучено понад 650 000 доларів США.

Миколаївська область: затримана керівниця обласного МСЕК Віра Бєлякова. Під час обшуків вилучено понад 450 000 доларів, ювелірні вироби та незадекларована нерухомість.

Хмельницька область: затримана керівниця обласного МСЕК Тетяна Крупа. Вилучено великі суми готівки в різних валютах, медичні документи з ознаками підробки та списки "ухилянтів".

Рівненська область: розкрито схему за участю керівниці агентства нерухомості та медичних працівників. Вилучено мільйони гривень в різних валютах.

Наразі СБУ ще продовжує перевіряти майже 2,4 тисячі посадовців, які отримали інвалідність останнім часом.

"Хочу підкреслити, що в протидії незаконним явищам у сфері діяльності МСЕК Служба безпеки тісно взаємодіє з МОЗ, а також Нацполіцією та ДБР", - додав очільник СБУ.