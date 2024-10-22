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"Син має паспорт РФ": У керівниці МСЕК на Миколаївщині знайшли $450 тис., - СБУ

Катерина Єсікова
22 жовтня, 2024 вiвторок
09:12
Кримінал

Правоохоронці провели обшуки у керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради та знайшли російський паспорт її сина і $450 тис.

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що під час обшуків у керівниці виявили понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Більшу частину вилучених грошей та коштовностей було знайдено у помешканні її сина - інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт.

Правоохоронці встановили, що чоловік оформив громадянство Росії у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.

Також, за даними СБУ, для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більш як 2 млн грн.

Крім того, у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2 групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.

"На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - йдеться у повідомленні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

50 прокурорів-"інвалідів" з Хмельницької області

Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

До речі, син Тетяни Крупи Олександр Крупа очолював Головне управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. 

Читайте також: Юрій Бутусов. Бухгалтерія корупції та війни

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми.

Теги:
Україна
Росія
СБУ
корупція в Україні
Миколаївщина
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