Зеленський про хабарників у МСЕК та прокурорів-"інвалідів": "Це реально внутрішній ворог"

Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у неділю, 20 жовтня 2025 року.

"Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності", - заявив президент.

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За його словами, він чекає від правоохоронців зокрема, передусім - СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора - відповідних "швидких жорстких" рішень.

Крім цього Володимир Зеленський призначив засідання РНБО.