Зеленський про хабарників у МСЕК та прокурорів-"інвалідів": "Це реально внутрішній ворог"
Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми
Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у неділю, 20 жовтня 2025 року.
"Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності", - заявив президент.
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За його словами, він чекає від правоохоронців зокрема, передусім - СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора - відповідних "швидких жорстких" рішень.
Крім цього Володимир Зеленський призначив засідання РНБО.
50 прокурорів-"інвалідів" з Хмельницької області
Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.
До речі, син Тетяни Крупи Олександр Крупа очолював Головне управліня Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
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Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.
У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.
Як встановило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.
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