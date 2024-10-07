6,5 мільйонів доларів — це 4300 БПЛА типу "Мавік-3 Класік", якими зручно бомбити окупантів, але їх швидко витрачають, "мавіки" це гострий дефіцит. Кожен такий дрон в руках досвідченого оператора знищує або ранить від 1 до 3 російських окупантів.

На кожен наш взвод БПЛА у піхотному батальйоні треба як мінімум 30 таких "мавіків" на місяць, оптимально 60.

Одна домашня схованка однієї лікарки МСЕК може забезпечити "мавіками" на цілий місяць понад 70 наших батальйонних взводів БПЛА на фронті.

І на жаль, це більше, ніж Міністерство оборони України поставило "мавіків" на всі ЗСУ за два місяці! Уявіть собі масштаби — готівка одного державного лікаря більше за двомісячні постачання усього Міноборони під час запеклих боїв!

Ці 4300 "мавіків" у руках досвідчених операторів можуть вбити або важко поранити 4300 російських окупантів. Склад мотострілецького батальйону ЗС РФ 400 осіб. Тобто російська армія може втратити від такої кількості "мавіків" майже 11 батальйонів піхотинців!

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Якби у нас на Вугледарі було таке забезпечення "мавіками", якби гроші Крупи конфіскували та передали в МО два місяці тому, то ворог би після таких втрат був би дуже далеко від міста, і Вугледар з високою ймовірністю досі був би в наших руках.

А скільки сотень життів наших воїнів вдалось би врятувати таким чином!

То може, поки не втрачено Покровськ та Мирноград, одразу провести рейди по усіх державних контрольних та регулювальних органах не тільки у Хмельницькому, а й в інших містах? У одного МСЕК зібрати на "мавіки класік", в іншому на "мавіки про", з третього на "аутели", з четвертого - "мавіки-3Т"?

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Потім заїхати до слуг народу, які цей МСЕК призначали, до тих, хто їх контролював, також не безплатно, як ми розуміємо.

Гроші, які платять за ухиляння від війни хабарникам, мають піти на допомогу тим, хто захищає Україну — та тих самих лікарів МСЕК та слуг народу.

Сподіваюсь, що суд якомога швидше передасть усю готівку від родини Крупи на потреби закупівлі "мавіків" та "аутелів" для Міноборони.

Ось так і Донбас врятуємо дронами, і кращих людей на фронті збережемо.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

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