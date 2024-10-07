Фотка тижня - мамусин пиріжок на купі бабла.

Чи це фото про українських чиновників?

Насправді ні. Це фото про середнього українця. По-перше, цей пиріжечок є мрією середнього українця. Не героя на війні чи борця за справедливість. А звичайного простого українця, котрий мріяв би зайняти таку посаду. І швидко казково розбагатіти. Так швидко і так казково, щоб потім не знати, що з цим баблом робити.

А по-друге, це ж не силовик, який доїть бізнес. Це не про податки, які крадуть. Ні-ні. Це про сервіс. Найкращий український сервіс, яким ми так пишаємось.

Бо мама Крупа та її син-пиріжечок надавали послуги простим українцям. Тим, які не хочуть служити в армії, бо крадуть. Тим, які волають про дітей депутатів. І от ці прості українці принесли свої долари. Принесли самі. Щоб отримати липову довідку. І судячи за кількістю доларів на ліжку, принесли тисячі людей. Які потім будуть за пивом розповідати, яка страшна в країні корупція і як не можна жити й не треба платити податки, бо їх же всі розкрадуть.

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Це не про чиновників.

Фото: ДБР

Це фото — то дзеркало. Де віддзеркалюється країна. Так, не всі українці такі. І тому Путін не захопив Україну і ніколи не захопить. Але це середня температура по палаті. Той самий простий нарід, що зубожіє і виступає проти високих тарифів, не хоче платити податки й працювати офіційно.

Іноді корисно дивитись у дзеркало….

Корисно, щоб поставити точний діагноз перед лікуванням хвороби.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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