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Оновлено

Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку

Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
17:10
Суспільство Генеральний прокурор України Андрій Костін

У вівторок, 22 жовтня, генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. 

"Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України", - йдеться у заяві Андрія Костіна.

За словами генерального прокурора, мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність.

"У тому числі політична відповідальність. Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в цій ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора", - заявив Костін.

Андрій Костін обіймав посаду генпрокурора з липня 2022 року. 

50 прокурорів-"інвалідів" з Хмельницької області

Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

До речі, син Тетяни Крупи Олександр Крупа очолював Головне управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. 

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Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми.

Теги:
Україна
Генеральна прокуратура
Андрій Костін
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