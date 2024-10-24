Системно корупцію у МСЕК може виявити тільки СБУ, - ексміністерка охорони здоровʼя України Скалецька
Ексміністерка охорони здоровʼя України, депутатка Київради Зоряна Скалецька пояснила, що виявити та ліквідувати системну корупцію в МСЕКах може лише СБУ
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Дійсно, можливо всі корупційні схеми в системі МСЕК буде складно знайти. Втім, докази видання безпідставних рішень щодо групи інвалідності працівниками МСЕК однозначно можна знайти. Такі випадки є по всій Україні, не тільки у кількох областях і ті кілька тисяч, про які оголосили у СБУ. Всю систему корупції у МСЕК може виявити та ліквідувати лише СБУ. Це питання виключно роботи Служби безпеки України", - пояснила Скалецька.
За словами ексміністерки, жодні новостворені органи не замінять ліквідовані МСЕКи.
"Щодо заміни ліквідованих МСЕКів. Хочу зазначити, що це не будуть новостворені органи. Це будуть кластерні й не кластерні лікарні. Тобто, лікарні, де сьогодні лікуються більшість українців. Просто вони поділяються на кластерні та не кластерні згідно з новою класифікацією залежно від видів медичної допомоги, яка там надається. Тобто, якщо в лікарні є хірургія та неврологія, то це буде кластерна, а якщо не кластерна є часто однією на всю область, там надають високоспеціалізовані різноманітні послуги", - додала вона.
- 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
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