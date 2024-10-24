Системно корупцію у МСЕК може виявити тільки СБУ, - ексміністерка охорони здоровʼя України Скалецька

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Дійсно, можливо всі корупційні схеми в системі МСЕК буде складно знайти. Втім, докази видання безпідставних рішень щодо групи інвалідності працівниками МСЕК однозначно можна знайти. Такі випадки є по всій Україні, не тільки у кількох областях і ті кілька тисяч, про які оголосили у СБУ. Всю систему корупції у МСЕК може виявити та ліквідувати лише СБУ. Це питання виключно роботи Служби безпеки України", - пояснила Скалецька.

За словами ексміністерки, жодні новостворені органи не замінять ліквідовані МСЕКи.

"Щодо заміни ліквідованих МСЕКів. Хочу зазначити, що це не будуть новостворені органи. Це будуть кластерні й не кластерні лікарні. Тобто, лікарні, де сьогодні лікуються більшість українців. Просто вони поділяються на кластерні та не кластерні згідно з новою класифікацією залежно від видів медичної допомоги, яка там надається. Тобто, якщо в лікарні є хірургія та неврологія, то це буде кластерна, а якщо не кластерна є часто однією на всю область, там надають високоспеціалізовані різноманітні послуги", - додала вона.