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В уряді запевнили, що реформа МСЕК не вплине на виплати тим, хто отримав інвалідність законно

Юлія Юліна
28 жовтня, 2024 понедiлок
18:24
Суспільство МСЕК

В уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності

Зміст

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, – будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії не буде зменшено", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою в Мінсоцполітики зазначили, що реформа соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність, покликана посилити підтримку громадян, які зазнали травмування чи шкоди здоровʼю; пришвидшити надання такої підтримки; зменшити бюрократію та зробити систему підтримки особи під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою, і зручною для громадян.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про пів сотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

22 жовтня президент Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

Читайте також: Торговці інвалідністю: як корупційні скандали у МСЕК призвели до скликання РНБО і ліквідації структури

 

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Кабмін
Медицина
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