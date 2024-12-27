Уряд дозволив забронювати від мобілізації до 50% священнослужителів
Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й дозволив бронювати ще одну категорію українців
Про це свідчить постанова, оприлюднена на Урядовому порталі.
Відповідно до документа, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС" (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті).
Уряд визначив, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій. Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тис. для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.
Варто зазначити, що глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв'ю "Радіо Свобода" 25 грудня казав, що оновив військово-облікові дані в ТЦК, адже "всі громадяни України мають однакові права й обов'язки, в тому числі й священнослужителі".
"Я особисто мусив обновити всі свої дані у ТЦК і отримати всі військово-облікові документи для того, щоб їх продемонструвати на будь-якому блокпості, коли мене про це запитають", - сказав він.
За його словами, "сьогодні якогось механізму, який би надавав окрему причину на бронювання священнослужителя, не існує".
- 20 грудня після масштабної кібератаки РФ стали тимчасово недоступні українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.
- Згодом Кабінет міністрів України продовжив термін чинних бронювань від мобілізації на один місяць через призупинення роботи держреєстрів унаслідок кібератаки.
- 26 грудня на порталі "Дія" відновили послугу бронювання співробітників від мобілізації.
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