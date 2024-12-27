Уряд дозволив забронювати від мобілізації до 50% священнослужителів

Про це свідчить постанова, оприлюднена на Урядовому порталі.

Відповідно до документа, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС" (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті).

Уряд визначив, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій. Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тис. для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Варто зазначити, що глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв'ю "Радіо Свобода" 25 грудня казав, що оновив військово-облікові дані в ТЦК, адже "всі громадяни України мають однакові права й обов'язки, в тому числі й священнослужителі".

"Я особисто мусив обновити всі свої дані у ТЦК і отримати всі військово-облікові документи для того, щоб їх продемонструвати на будь-якому блокпості, коли мене про це запитають", - сказав він.

За його словами, "сьогодні якогось механізму, який би надавав окрему причину на бронювання священнослужителя, не існує".