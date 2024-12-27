Запорізький оперний співак і військовий Юрій Іваськевич випустив пісню "Птахи" про загиблих побратимів

Про це повідомили в пресслужбі "Культурного десанту".

27 грудня оперний співак із Запоріжжя і боєць 110-ї бригади Юрій Іваськевич разом із "Культурним десантом" презентували пісню "Птахи" про втрату друзів на війні. Композиція з’явилася в рамках ініціативи "Культурного десанту" з запису та промоції пісень, створених безпосередніми учасниками російсько-української війни.

Автором слів і музики став поет Ігор Дріжчаний. До запису долучилися учасниці ансамблю пісні й танцю ЗСУ, гітарну партію виконав Андрій Кохан, боєць 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, музикант, учасник "Культурного десанту".

"Птахи" - пісня про втрату друзів. Душі героїв, що назавжди в строю, подібні до птахів, що відлітають за обрій. Наші побратими живі, поки ми про них пам’ятаємо.

У цивільному житті Юрій Іваськевич — оперний співак Запорізької обласної філармонії, професійний вокаліст. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони України, був стрільцем і помічником гранатометника у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка, втратив ногу під час бойових дій, згодом долучився до "Культурного десанту".

"Був період, коли я не те що співати, а звуку із себе не міг витягнути. Це тривало понад рік, - згадує Юрій Іваськевич, - і лише після того, як трохи відтанув, то захотів щось заспівати хлопцям. А потім я почув пісню "Птахи". І зрозумів, що я повинен її заспівати. Сподіваюсь, мої хлопці її почують".

Очільник "Культурного десанту" Миколай Сєрга позитивно відзначив пісню.

"Так заспівати до загиблих побратимів як той, хто прожив це, не зможе жоден актор чи співак без подібного досвіду. Мені здається, що це саме той випадок", - поділився Сєрга.

Цей кліп став можливим завдяки підтримці харківʼянина Олександра Медового та його компанії AltexSoft, яка продовжує працювати в Україні, зокрема в Харкові й підтримувати IT-екосистему, безпеку та освіту в місті як одна з компаній-засновниць Kharkiv IT Cluster.