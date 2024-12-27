Росія посилює повітряні атаки на Україну, а українські військові захопили пораненого солдата КНДР. Акценти світових ЗМІ 27 грудня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 грудня.

Росія посилює повітряні атаки на Україну

Секретний завод в Росії нарощує виробництво безпілотників для підтримки наступу на Україну, пише CNN.

Наприкінці листопада на київському даху невелика група добровольців у строкатому одязі тримає тривожну вахту. Вдень усі вони працюють суддями у вищих судах України, але раз на два тижні вони збираються разом як імпровізований підрозділ протиповітряної оборони, озброєний лише парою кулеметів радянських часів, щоб збивати рої безпілотників, розповідають журналісти видання.

Це "найдешевший спосіб", пояснює один з добровольців і діючий суддя Верховного Суду Юрій Чумак, підкреслюючи небажання України використовувати дорогі ракети, що постачаються із Заходу, проти порівняно дешевих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Чумак і його товариші не зважають на ризик, підтримуючи свій дух чаєм і жартами, щоб пересидіти 24-годинну зміну. Але очевидно, що за останні місяці їхня робота стала набагато небезпечнішою, оскільки Росія посилила наступ безпілотників, тероризуючи українські міста майже щодня.

За останні шість місяців кількість атак російських безпілотників зросла з близько 400 у травні до понад 2400 у листопаді, згідно з підрахунками CNN, зробленими на основі даних Збройних сил України. У грудні було здійснено щонайменше 1 700 атак безпілотників.

У міру ескалації наступу CNN виявила нові подробиці про розширення секретного заводу, який підживлює московську війну з використанням безпілотників.

Йдеться про завод в особливій економічній зоні "Алабуга" на півдні Татарстану, який значно збільшив виробництво ударних і розвідувальних безпілотників іранської розробки, використовуючи низку китайських компонентів і наймаючи дуже молоду, низькокваліфіковану робочу силу з російських підлітків і африканських жінок.

Джерела, які говорили з CNN анонімно через побоювання за свою безпеку, повідомили, що на заводі зараз також виробляють тисячі дронів-обманок, покликаних виснажити українську оборону. Супутникові знімки, проаналізовані CNN та експертами, показують, що на території заводу було збудовано дві додаткові будівлі, а також посилено охорону.

Отримані дані відкривають рідкісне вікно в процвітаючу оборонну промисловість Росії, яка, згідно з нещодавньою оцінкою міністра оборони Німеччини, випереджає Європейський Союз за обсягами виробництва зброї та боєприпасів у чотири рази. Це поставило Україну в нестабільне становище в момент, коли вона потребує допомоги як ніколи раніше.

Особлива економічна зона "Алабуга" була створена у 2006 році, щоб привабити західні компанії щедрими податковими пільгами. Але після початку війни деякі з її основних орендарів пішли. Частина території значно розширилася з того часу, як вона переключилася на військове виробництво, як показують супутникові знімки.

Згідно з витоками документів, "Алабуга" зараз є головним заводом з виробництва безпілотників "Шахед-136", або "Герань-2", як його називає Росія, з угодою про виробництво 6 тисяч одиниць до вересня 2025 року. Схоже, що "Алабуга" вже виконала цей контракт, зауважують журналісти CNN.

Вашингтонський Інститут науки і міжнародної безпеки, який відстежує діяльність "Алабуги" з 2022 року, вважає, що 6 тисяч безпілотників були виготовлені приблизно на рік раніше запланованого терміну.

"Вони працюють швидко, і ви бачите це по всій військовій промисловості Росії, – сказав колишній інспектор ООН з питань озброєнь Девід Олбрайт в інтерв'ю CNN. – Вони самі не виробляють високотехнологічні речі, імпортують те, що їм для цього потрібно, але вони здатні нарощувати виробництво речей, які легше зробити, а дрони в принципі не такі вже й складні".

Як повідомили CNN джерела в українській військовій розвідці, окрім "шахедів", "Алабуга" з літа виробляє низькотехнологічні фальшиві безпілотники. Відомі під назвою "гербера", ці безпілотники-приманки виготовлені з фанери і пінопласту, і імітують характерну трикутну форму "шахеда". За даними української військової розвідки, Росія має намір виробити близько 10 тисяч таких безпілотників до кінця 2024 року, що майже вдвічі перевищує кількість "шахедів". Вартість, ймовірно, є основним фактором, що визначає цю стратегію, враховуючи, що він коштує в 10 разів дешевше, ніж "шахед".

За словами Юрія Чумака, на радарі неможливо відрізнити справжній "шахед" від приманки, але багато з тих БПЛА, що прибувають, виглядають неозброєними.

Є докази того, що Росія почала випробовувати на БПЛА термобаричні боєголовки, які створюють потужніші та руйнівніші вибухові хвилі. Наприкінці жовтня Київський науково-дослідний інститут судових експертиз виявив сліди термобаричних боєприпасів, також відомих як вакуумні бомби, на уламках безпілотників.

За допомогою таких добровольців, як Чумак, Україна все ще тримає міцну оборону. За даними Збройних сил України, лише 5% безпілотників вразили свої цілі в період з серпня по жовтень. Але зі збільшенням масштабів атак виклик зростає.

Супутникові знімки Алабуги, зроблені за останні дев'ять місяців, є переконливим доказом розширення програми. У період з березня по вересень по сусідству з первісно визначеними США будівлями з'явилися дві нові будівлі, що збільшило площу виробничого майданчика на 55%, згідно з аналізом супутникових знімків, проведеним CNN.

У період з червня по вересень розпочалося будівництво надземних переходів, що з'єднують нові і старі будівлі, яке, згідно з супутниковими знімками і дослідженнями Олбрайт, було завершене до листопада. Триває будівництво ще одного переходу, який має з'єднати старі будівлі з розташованими поруч робітничими гуртожитками, один з яких у квітні зазнав удару українського безпілотника з великої дальності.

У той час, як "Алабуга" зосереджується на нарощуванні виробництва, інший партнер, схоже, вступає в гру, щоб допомогти полегшити пов'язані з санкціями проблеми в ланцюжку постачань: Китай. За словами джерел, безпілотник "гербера" базується на китайському прототипі від компанії Skywalker Technology, яка також постачає "комплекти" для їх створення. Початковий контракт на 2000 комплектів був підписаний у травні, а в липні Skywalker запропонувала поставити ще 8 тисяч комплектів, повідомили вони.

Щоб заповнити дефіцит робочої сили та підтримати своє розширення, "Алабуга" звернулася до низькокваліфікованих працівників, працевлаштовуючи російських підлітків в Алабузькому політехнічному технікумі, технікумі, створеному на території заводу у 2021 році, і набираючи молодих іноземних жінок, більшість з яких з африканських країн.

Завод рекламує високі зарплати, технологічні навички та футуристичне обладнання, а для російських чоловіків – можливість уникнути військової служби в армії, що є величезною перевагою у воєнний час.

Офіцер української військової розвідки розповів CNN, що всі працівники, які збирають безпілотники, живуть в атмосфері секретності.

"Усі студенти, які беруть участь у виробництві цих БПЛА, живуть в окремому комплексі з обмеженим доступом. Після працевлаштування вони підписують угоду про нерозголошення. У їхніх контрактах зазначено, що вони виробляють "моторні човни"", – зазначив він.

Занепокоєння щодо безпеки на об'єкті зросло після удару українського безпілотника у квітні. Але Алабуга мало що публічно визнавала про зростаючі ризики.

Українські військові захопили пораненого солдата КНДР

Українські військові захопили пораненого північнокорейського солдата, який був відправлений для підтримки війни в Росії, це підтвердило шпигунське агентство Південної Кореї, повідомляє BBC.

Вважається, що цей солдат є першим північнокорейським військовополоненим, захопленим з грудня, коли Пхеньян розгорнув війська для підтримки війни Росії в Україні.

Підтвердження цього факту з'явилося після того, як фотографія, на якій нібито зображений поранений солдат, поширилася в telegram.

За даними Києва і Сеула, Північна Корея відправила понад 10 тисяч солдатів на допомогу Росії, тим часом Москва і Пхеньян не підтвердили і не спростували їхню присутність.

"Це перший серед захоплених і вбитих, – сказав BBC науковий співробітник Інституту політичних досліджень "Асан" Ян Ук. – Українцям вигідніше захопити цих північнокорейських військових і спробувати обміняти їх у росіян на українських військовополонених".

Українські військові стверджують, що північнокорейським солдатам видають фальшиві російські посвідчення, а президент України Володимир Зеленський минулого тижня опублікував відео, на якому, за його словами, видно, як російські війська спалюють обличчя вбитих північнокорейців, щоб приховати їхні особи.

Українські та південнокорейські спецслужби заявили, що багато військових, перекинутих до Росії, є одними з найкращих кадрів Пхеньяна, набраних з 11-го корпусу, також відомого як "Штурмовий корпус". Цей підрозділ підготовлений для проведення інфільтраційних операцій, саботажу інфраструктури та вбивств.

Нещодавнє розгортання північнокорейських військ на території Росії є ознакою посилення альянсу між двома державами-паріями. Ця подія, яка відбувається на тлі загострення напруженості у відносинах між Північною та Південною Кореями, викликала занепокоєння на Заході. Китай, давній союзник обох сторін, також обережно спостерігає за цією дружбою.