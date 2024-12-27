В Осло відбудуться Дні українського кіно, присвячені пам’яті загиблого на фронті режисера монтажу Віктора Ониська
У столиці Норвегії з 17 по 28 січня 2025 року проведуть фестиваль Дні українського кіно, на якому покажуть сім українських фільмів
Про це повідомляє посольство України в Норвегії у facebook.
З 17 по 28 січня 2025 року в місті Осло відбудуться Дні українського кіно. Під час заходу покажуть художні та документальні фільми українських кінематографістів, проведуть панельні дискусії та майстер-класи для дітей та дорослих.
Дні українського кіно відкриє прем’єра українсько-норвезького документального фільму "Фрагменти льоду" (2024) режисерки Марії Стоянової.
Також у програмі фестивалю заплановані покази фільмів "Атлантида" режисера Валентина Васяновича, ролі в якому зіграли лише непрофесійні актори — ветерани АТО, волонтери, солдати ЗСУ, "Я і Фелікс" режисерки Ірини Цілик за романом "Хто ти такий?" Артема Чеха з письменником Юрієм Іздриком в головній ролі, "Будинок "Слово": Нескінчений роман" Тараса Томенка про письменників Розстріляного відродження, "Кінотеатр Жовтень у Києві" 2024 року, "Людина з кіноапаратом" 1929 року Дзиґи Вертова та "Астенічний синдром" Кіри Муратової.
Дні українського кіно будуть присвячені пам’яті Віктора Ониська, режисера монтажу фільму "Фрагменти Льоду", що загинув наприкінці 2022 року на фронті, а також усіх митців, які загинули внаслідок російсько-української війни.
На кінофестивалі можна буде придбати книги українською, норвезькою та англійською мовами, кошти з продажу яких будуть передані на підтримку Збройних Сил України.
Подію організовано українською культурною ініціативною групою у співпраці з Indie Film та Cinemateket за підтримки Fritt Ord.
Віктор Онисько працював над фільмами "Редакція", "Черкаси", "Захар Беркут", "Сторожова застава", "Незламна" та багатьома іншими.
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