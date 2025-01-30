В ISW розповіли, що може змусити Путіна піти на поступки щодо війни в Україні

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Путін має власну теорію війни, що ґрунтується на припущенні, що Захід покине Україну. Проте, щоб зруйнувати відповідний хід, Україні необхідна підтримка та військова допомога. Саме це може змусити російського "президента" піти на поступки.

Аналітики вважають, що лише Сполучені Штати можуть забезпечити Україну деякими критично важливими видами озброєнь і військової техніки в масштабах, темпах і на регулярній основі, необхідних для захисту України.

"Додаткова західна військова допомога - особливо військова допомога США - залишається критично важливою для підтримки і подальшого розвитку військової спроможності України", - додали аналітики.