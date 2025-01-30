Компанія Honda відкличе понад 290 тис. автомобілів у США через проблему з двигуном
Компанія Honda відкличе 294 612 автомобілів у Сполучених Штатах Америки для усунення проблеми, яка може призвести до зупинки двигунів або втрати потужності
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США.
Зазначається, що відкликання стосується певних автомобілів Acura MDX Type-S 2022-2025 років випуску, Honda Pilot 2023-2025 років випуску та Acura TLX Type-S 2021-2025 років випуску.
Американський регулятор автомобільної безпеки повідомив, що програмна помилка в електронному блоці керування уприскуванням пального (FI-ECU) може спричинити зупинку двигуна або втрату потужності, що підвищує ризик аварії чи травм.
Повідомляється також, що дилери безкоштовно перепрограмують програмне забезпечення FI-ECU.
- У жовтні 2024 року компанія Ілона Маска Tesla заявила, що відкликає понад 27 тис. автомобілів Cybertruck у США через затримку зображень із камер заднього виду, що може погіршити видимість для водія і підвищити ризик аварій.
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