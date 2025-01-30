Компанія Honda відкличе понад 290 тис. автомобілів у США через проблему з двигуном

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США.

Зазначається, що відкликання стосується певних автомобілів Acura MDX Type-S 2022-2025 років випуску, Honda Pilot 2023-2025 років випуску та Acura TLX Type-S 2021-2025 років випуску.

Американський регулятор автомобільної безпеки повідомив, що програмна помилка в електронному блоці керування уприскуванням пального (FI-ECU) може спричинити зупинку двигуна або втрату потужності, що підвищує ризик аварії чи травм.

Повідомляється також, що дилери безкоштовно перепрограмують програмне забезпечення FI-ECU.