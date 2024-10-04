Tesla відкликає понад 27 тис. автомобілів Cybertruck через несправності

Про це повідомило Reuters.

Зазначається, що зображення може не з'являтися протягом двох секунд після увімкнення заднього ходу, а дисплей камери заднього виду може залишатися порожнім протягом 6-8 секунд, коли автомобіль перемикається на задній хід.

У компанії кажуть, що оновлення програмного забезпечення розв'яже цю проблему.

Зазначається, що Tesla розпочала поставки Cybertruck лише в листопаді 2023 року після дворічної затримки через проблеми з виробництвом й обмеження постачання акумуляторів. Наразі компанія не розкриває інформацію про кількість вироблених чи доставлених автомобілів Cybertruck.