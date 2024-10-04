Tesla відкликає понад 27 тис. автомобілів Cybertruck через несправності
Компанія Ілона Маска Tesla заявила, що відкликає понад 27 тисяч автомобілів Cybertruck у США через затримку зображень із камер заднього виду, що може погіршити видимість для водія і підвищити ризик аварій
Про це повідомило Reuters.
Зазначається, що зображення може не з'являтися протягом двох секунд після увімкнення заднього ходу, а дисплей камери заднього виду може залишатися порожнім протягом 6-8 секунд, коли автомобіль перемикається на задній хід.
У компанії кажуть, що оновлення програмного забезпечення розв'яже цю проблему.
Зазначається, що Tesla розпочала поставки Cybertruck лише в листопаді 2023 року після дворічної затримки через проблеми з виробництвом й обмеження постачання акумуляторів. Наразі компанія не розкриває інформацію про кількість вироблених чи доставлених автомобілів Cybertruck.
- У червні повідомлялося, що компанія Tesla відкликає в США 125 227 автомобілів через несправність системи попередження про необхідність пристебнути ремені безпеки.
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