У США Tesla відкликає понад 125 тис. авто. Причина
Компанія Ілона Маска Tesla відкликає у США 125 227 автомобілів через несправність системи попередження про необхідність пристебнути ремені безпеки
Про це інформує Reuters.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, несправність цієї системи може збільшити ризик травмування пасажирів в разі зіткнення. Крім того, регулятор заявив, що авто не відповідають федеральним вимогам безпеки, тому що світлова сигналізація та звуковий сигнал можуть не спрацьовувати, якщо водій не пристебнутий ременем безпеки.
Відкликання стосується частини автомобілів Model S 2012-2024 років випуску, Model X 2015-2024 років, Model 3 2017-2023 років і Model Y 2020-2023 років. Щоб виправити несправність Tesla випустить оновлення програмного забезпечення. Очікується, що воно вийде у червні.
Регулятор зазначає, що під час оновлення буде усунута залежність системи від датчика на сидінні водія: вона надалі залежатиме від ременя безпеки.
- У середині квітня компанія Tesla відкликала понад 3,8 тисячі електричних пікапів Cybertruck у США через несправну педаль акселератора.
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