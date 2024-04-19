Tesla відкликала 3,8 тис. авто Cybertruck через несправність

Про це пише Reuters, посилаючись на Національне управління безпеки дорожнього руху США.

Вказано, що 3878 автомобілів потребують заміни накладки на педаль акселератора, яка може від'єднатися і застрягти в обшивці салону. Цю проблему необхідно вирішити, оскільки вона може призвести до ненавмисного прискорення автомобіля, що збільшує ризик аварії. Вказано, що Tesla замінить або відремонтує педаль акселератора безкоштовно.

Зазначається, що постачання електричного пікапа Cybertruck розпочалося наприкінці минулого року, після дворічної затримки через виробничі проблеми та обмеження постачання акумуляторів.