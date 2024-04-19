Tesla відкликала 3,8 тис. авто Cybertruck через несправність
Компанія Tesla відкликала понад 3,8 тисячі електричних пікапів Cybertruck у США через несправну педаль акселератора
Про це пише Reuters, посилаючись на Національне управління безпеки дорожнього руху США.
Вказано, що 3878 автомобілів потребують заміни накладки на педаль акселератора, яка може від'єднатися і застрягти в обшивці салону. Цю проблему необхідно вирішити, оскільки вона може призвести до ненавмисного прискорення автомобіля, що збільшує ризик аварії. Вказано, що Tesla замінить або відремонтує педаль акселератора безкоштовно.
Зазначається, що постачання електричного пікапа Cybertruck розпочалося наприкінці минулого року, після дворічної затримки через виробничі проблеми та обмеження постачання акумуляторів.
- Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія прагне виробляти до 200 тисяч електричних пікапів Cybertruck на рік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.06
- EUR Купівля 42.21Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе